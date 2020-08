Idrovia Padova-Venezia, Caon: «Si faccia come per il nuovo ponte di Genova»

«Per l'idrovia si faccia come per il nuovo ponte “San Giorgio” di Genova: zero burocrazia e interventi rapidi. Il nostro territorio non può permettersi di aspettare decenni per un'opera fondamentale per il contenimento del rischio idrogeologico»: è quanto dichiara Roberto Caon, deputato di Forza Italia.

Idrovia

Prosegue Caon: «Il ponte di Genova ha dimostrato che se c'è volontà le cose si fanno, ma ha anche evidenziato il grosso freno che pone la burocrazia italiana. L'opera, da 200 milioni di euro, avrebbe avuto bisogno di almeno dieci anni per venire completata se si fossero seguite tutte le normali procedure previste dal Codice degli Appalti. Il costo per il completamento dell'idrovia non è dissimile, e si tratta di un'opera urgente per la salvaguardia del territorio. Sappiamo benissimo che le cosiddette “bombe d’acqua” rappresentano ormai la normalità in tutte le stagioni. Non possiamo permetterci di aspettare la prossima e di contare, ancora una volta, i danni».