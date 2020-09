Il circolo Pd di Voltabarozzo: «Potenziare il Colbachini e una palestra per il quartiere»

«Le critiche allo stato dell'impianto Colbachini - fanno sapere dal circolo Pd di Voltabarozzo - emerse durante i recenti campionati italiani di atletica hanno fatto riconsiderare al Comune di Padova la possibilità di potenziare lo stadio Franceschini di Voltabarozzo. In realtà noi ci avevamo già provato quasi un anno fa, presentando all'assessore allo sport Bonavina circa 350 firme di atleti, genitori e cittadini comuni contro le condizioni di degrado dell'impianto, soprattutto per quanto riguardava la pista di atletica. Nei mesi successivi, anche a causa dello stop alle attività imposto dall'epidemia, la situazione si è aggravata e, oltre a rendere difficoltoso l'utilizzo ai cittadini, rischia ora di costringere le varie società sportive ad abbandonare lo stadio. Chiediamo quindi nuovamente con forza al Comune di intraprendere i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto e di trovare accordi con il gestore affinché l’offerta sia all’altezza delle aspettative delle società e delle famiglie».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Richiesta

«Ma siamo convinti che a Voltabarozzo per lo sport si possa e si debba fare ancora di più. Da anni il quartiere infatti lamenta – inascoltato - l'assenza di una palestra pubblica adeguata alle esigenze dei cittadini. Con tutto il PD cittadino riteniamo che questi punti di riferimento e di aggregazione siano essenziali per la vita delle periferie e debbano essere fra le priorità dell'azione amministrativa. Per la nuova palestra a Voltabarozzo vi sono diverse opzioni praticabili già sottoposte agli assessorati competenti. Invitiamo l'amministrazione quindi a procedere celermente, come già fatto in altre aree della città. Per sostenere questa richiesta, in occasione dei banchetti previsti per la campagna delle regionali, daremo il via a una nuova raccolta di firme».