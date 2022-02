Il Comune di Agna: «Abbiamo bisogno di medici di famiglia»

Ad Agna, paese di 3.200 abitanti, ad oggi c’è un solo medico di famiglia operante, in sostituzione di due medici di recente pensionamento.

I Cittadini di Agna vedono ridotta in maniera consistente la possibilità di essere visitati ambulatorialmente nel loro comune, perché l’unico Medico attualmente presente opera su più Comuni, con la necessità di spostarsi fuori paese, con tutti i disagi che ne conseguono soprattutto per la popolazione anziana, per le persone fragili che hanno difficoltà a deambulare o a farsi accompagnare. Inoltre la contingente emergenza pandemica, ha reso maggiormente ingenti i carichi di lavoro per tutti i medici e le necessità assistenziali dei pazienti.

«Riteniamo - sottolinea il sindaco Piva - che in una Comunità come la nostra, un unico medico di famiglia non possa far fronte a tutti gli utenti interessati alla sua assistenza. Premesso che il problema dello scarso reclutamento di Medici di Medicina Generale a livello nazionale è sicuramente alla base della carenza dei Medici di Famiglia, una carenza storica aggravata dalla pandemia da Covid-19. Le cause di questa vera e propria emergenza possono essere individuate nei molteplici pensionamenti in corso dei professionisti operanti, ma anche nella nota carenza di medici disponibili a ricoprire gli incarichi, sebbene annualmente siano presenti parecchie centinaia di professionisti nella graduatoria regionale di Medicina Generale. Come Amministrazione, pur comprendendo le difficoltà legate alla carenza di medici, abbiamo richiesto ai vertici dell’azienda ULSS 6 e di Azienda Zero la possibilità di poter assegnare un secondo medico di famiglia al territorio comunale di Agna, in sostituzione dei due professionisti in recente quiescenza».