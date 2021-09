Una mozione per rendere più sicura una della strade più trafficate della città

Il consigliere del Partito Democratico, Gianni Berno, ha depositato una mozione che che verrà presto discussa in consiglio comunale. Il consigliere si ispira a uno studio finalizzato a rendere più sicura Via Chiesanuova. La proposta della mozione nasce da un confronto e da spunti raccolti dalla Consulta di Quartiere 6A, presieduta da Luciano Sardena e da un confronto con i residenti del territorio.

VIa Chiesanuova

«Naturalmente la prospettiva molto positiva di una completa rivisitazione di Via Chiesanuova entro il 2026 in forza del progetto appena finanziato dai fondi nell'ambito del PNRR per il tram est-ovest e il sistema di trasporto SMART è cosa molto sentita da questo territorio a ovest della città. Ma nel frattempo urge per questi 5 anni effettuare alcuni interventi tampone per rendere più vivibile e sicura la strada tra le più trafficate e incidentate della città», fa sapere il consigliere.