Il Pd candida il professor Andrea Crisanti alle politiche

La notizia è di quelle che forse non sorprenderanno, ma non può lasciare indifferenti. Riguarda il professor Andrea Crisanti che sarà candidato dal Partito Democratico alle prossime elezioni politiche. Crisanti, 68 anni sarà il capolista nella circoscrizione europea. Il microbiologo è divenuto noto al grande pubblico per il suo costante impegno durante la pandemia ed è stato l'ideatore del "metodo Vo".

Crisanti

Andrea Crisanti è ordinario di Microbiologia all’università di Padova, direttore del dipartimento di Medicina molecolare e dell’unità operativa di microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova. E' stato per lungo tempo docente di parassitologia molecolare all’Imperial College di Londra. Autore di oltre un centinaio di contributi pubblicati su riviste internazionali, prima della pandemia da Covid si era dedicato in particolare allo studio della malaria e delle misure atte a contenerne la trasmissione.