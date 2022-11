Il Pollini a Palazzo Foscarini: passa anche in consiglio il raddoppio del conservatorio

Anche il consiglio comunale ha sancito il "raddoppio" del Conservatorio Pollini.

. I lavori di ristrutturazione e adeguamento a uso didattico degli spazi, sono possibili grazie al contributo ministeriale di 1 milione di euro a cui si aggiunge il contributo di 1,8 milioni di euro di Intesa Sanpaolo. Le opere di adeguamento della porzione di Palazzo Foscarini saranno eseguite a cura e spese di Intesa Sanpaolo secondo le specifiche tecniche indicate dal Conservatorio che alla fine lavori firmerà un contratto di locazione a canone agevolato di 89.000 euro all'anno per il suo utilizzo. Per questi lavori, la banca potrà usufruire dell’Art Bonus.