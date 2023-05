L'illuminazione a led arriva anche nelle scuole primarie

Prosegue l’intervento di sostituzione di 54 lampade con corpi illuminanti a led a risparmio energetico (adeguati alle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Il costo dell’intervento sarà di circa 11.000 euro + iva.

Selvazzano

«Sostituire le vecchie lampade – afferma il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – significa migliorare la qualità della luminosità nelle aule scolastiche ponendo attenzione sul risparmio energetico e sul rispetto ambientale che, visti i tempi, non sono questioni da sottovalutare. L’obiettivo è che i nostri ragazzi abbiano aule più confortevoli in edifici che sono datati e che necessitano di manutenzione continua per garantirne l’utilizzo. Lo stesso intervento è previsto anche negli altri plessi scolastici esattamente come vengono calendarizzate le manutenzioni durante i sopralluoghi effettuati settimanalmente dai tecnici dell’ufficio patrimonio del Comune. Siamo convinti che questo rapporto continuo tra i due Istituti Scolastici ed il nostro comparto tecnico aiuti ad evidenziare le necessità e a trovare insieme risposte e soluzioni».

Restyling

«Prosegue il nostro incessante lavoro di restyling delle scuole. – aggiunge l’assessore all’urbanistica Maria Elena Sinigaglia – In modo graduale ma costante, continuiamo a lavorare per rendere le scuole sempre più piacevoli da vivere. Vogliamo migliorarle dal punto di vista energetico - perché il rispetto dell'ambiente e il risparmio sulle spese delle utenze sono importanti. Intendiamo renderle più belle - perché i ragazzi hanno diritto a crescere in ambienti pubblici curati e piacevoli, e perché vogliamo contribuire a sviluppare in loro il senso del bello. Lo studio deve essere un'esperienza sempre più piacevole da vivere. Il nostro scopo è che tutte le scuole siano sicure, funzionali e senza barriere, rispettose di tutti - per tutelare tutti i ragazzi, tutti gli insegnanti e tutto il personale. Ci teniamo che siano curate - perché vogliamo contribuire a far crescere nei ragazzi il senso del valore dei beni pubblici e l'importanza della loro cura da parte di ognuno di noi».