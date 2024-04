Una nuova luce su Piazza Mercato: «Sicurezza e sostenibilità illuminano Bresseo di Teolo»

Il Comune di Teolo ha annunciato l'attivazione della nuova illuminazione a led in Piazza Mercato a Bresseo di Teolo. Per l'amministrazione si tratta di «un significativo passo avanti nel miglioramento della sicurezza e dell'efficienza energetica nell'area».

Dichiara a riguardo l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Teolo, Matteo Turetta: «Questo intervento non solo migliora la qualità della vita quotidiana dei nostri cittadini, ma è anche un chiaro esempio di come l'amministrazione comunale sia impegnata a promuovere soluzioni sostenibili che mirano a garantire sicurezza ed sostenibilità ambientale. Il passaggio da un sistema di illuminazione obsoleto a vapori di mercurio a uno all'avanguardia a LED ci permetterà di ridurre i costi energetici del 75%, passando da 3000W a soli 750W di consumo totale, con benefici tangibili sia per l'ambiente sia per le casse comunali.” Dettaglio operativo Il nuovo sistema di illuminazione è stato progettato con attenzione specifica alla riduzione dell'impatto ambientale e all'incremento della sicurezza. In totale, sono stati installati sei pali con due corpi illuminanti ciascuno, che utilizzano lampade LED da 76 e 41 watt rispettivamente».

Ma non c'è solo un ragionamento sui consumi, che è certo molto importante: «Questo intervento ha permesso di ridurre drasticamente l'inquinamento luminoso e di migliorare la visibilità notturna. I nuovi impianti sono dotati di sensori che regolano l'intensità della luce basandosi sulla luminosità ambientale, contribuendo ulteriormente al risparmio energetico. La configurazione dell'illuminazione è stata ottimizzata per valorizzare l'estetica della piazza, mentre l'illuminazione stradale è stata progettata per migliorare la visibilità nei passaggi pedonali, aumentando così la sicurezza per i cittadini durante le ore serali e notturne». Soddisfatto il Sindaco Valentino Turetta «L'intervento in Piazza Mercato ha avuto l’ambizione di mettere in discussione un area che per molti anni non è mai stata toccata. Mettiamo fine alla questione polemica sollevata dall’opposizione rispondendo con i fatti a chi metteva dubbi sulla buona riuscita dell’intervento. Siamo orgogliosi di aver portato a termine questi lavori con grande attenzione alla funzionalità e all'estetica dell'area, sottolineando come questo intervento potrà tornare d’aiuto anche nel miglioramento della logistica dei grandi eventi di piazza e in particolar modo anche dell’Antica Fiera di Bresseo».