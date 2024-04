Illuminazione pubblica, arrivano i led anche a Pontecorvo

Arriva la nuova illuminazione anche in zona Pontecorvo. Grazie ad un progetto del settore illuminazione pubblica del Comune, con un investimento di 50.000 euro, è stato rifatto l’impianto di illuminazione nelle due nuove rotonde e nel nuovo parcheggio recentemente realizzati dal settore infrastrutture in zona Pontecorvo e nell’intersezione tra Via Alessandro Manzoni e Via Alessandro Stoppato. Sono state accese 24 nuove lampade a led, che sostituiscono le vecchie lampade al sodio, con un grande miglioramento nell’efficienza energetica, una resa cromatica migliore e un maggior comfort visivo. Con l’intervento sono stati inoltre eliminati i cavi aerei che sostenevano le vecchie lampade insieme a quelli di alimentazione. Tale nuova distribuzione dei punti luce garantisce un’ illuminazione uniforme sulle rotonde e la "valorizzazione" dei passaggi pedonali rendendo quindi più sicura tutta l'area di intervento, oltre a dare un maggior decoro e vivibilità serale a piazzale Pontecorvo.

«La trasformazione del quadrante di Pontecorvo prosegue. Non solo una nuova zona pedonale con pavimentazione di pregio, ma anche una nuova illuminazione per le vie limitrofe, che saranno così più sicure e valorizzate. Prende così forma il progetto che allarga i confini del Centro storico evidenziando il pregio di una zona monumentale che dà accesso alla Basilica del Santo e alle Piazze. Continua il nostro impegno per rendere Padova sempre più bella, sicura ed energicamente efficiente», ha commentato Andrea Micalizzi, vicesindaco con delega ai lavori pubblici.

Si è intanto conclusa la prima fase dei lavori di ripavimentazione della nuova zona pedonale entro le Mura, anch’essa interessata all’installazione della nuova illuminazione a led oltre all’allestimento delle aiuole a verde e all’arredo urbano. Il cantiere procede bene ed è stata avviata la fase due, della durata di circa un mese e mezzo, che coinvolge l’area interna in prossimità di Porta Liviana, e che prevede una nuova pavimentazione di pregio. Seguiranno poi le aree esterne, fino a via Facciolati.