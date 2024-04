Inaugurata la passerella pedonale sul Canale Piovego

È stata inaugurata oggi la passerella pedonale temporanea sul canale Piovego che congiungerà piazza Accademia Delia a Riviera Paleocapa, per la durata dei lavori di ristrutturazione di ponte Paleocapa. La posa della passerella, il cui progetto è stato condotto e coordinato dal Comando Forze Operative Nord dell’Esercito nel quadro di un accordo di collaborazione con il Comune di Padova, è stata eseguita dal personale militare del 2° reggimento genio pontieri, unità specializzata appartenente al Comando Forze Operative Terrestri di Supporto dell’Esercito.

Giovedì 18 aprile la struttura è stata collaudata dai tecnici del Comune di Padova. Il manufatto, della lunghezza di 42 metri e largo 2,5 metri, è fornito a noleggio dalla Janson Bridging Italia e rimarrà in funzione per circa un anno e mezzo. La soluzione adottata per assicurare il collegamento tra le due sponde del Piovego risponde a criteri di sicurezza, celerità di esecuzione ed economicità e consente di mettere a frutto la professionalità del personale del genio pontieri, specializzato nella realizzazione di questo tipo di opere. All’inaugurazione, ufficializzata con una conferenza stampa tenuta sul posto, sono intervenuti il Vice Sindaco di Padova, Andrea Micalizzi, e il Colonnello Stefano Martinelli, responsabile per il Comando Forze Operative Nord del progetto.