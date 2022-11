Inchiesta Euganeo, Bano: «Se li accusano per questo allora meglio se mi auto-denuncio»

«Nei confronti di Giordani e Bonavina la mia non è solamente solidarietà, ma anche massima vicinanza, perché se questo è ciò di cui li accusano allora vuol dire che io l'abuso d'ufficio lo compio tutti i giorni visto che vado nei cantieri a vedere se proseguono i lavori e rompo le scatole se le cose non vanno come dovrebbero e chiamo al telefono le ditte che devono garantire gli sfalci del verde pubblico e mi incavolo pure se non mi rispondono. Ma stiamo scherzando? Come si può fare l'amministratore se non si ha a cuore ciò per cui ci si adopera? Perché se è questo il punto allora meglio se mi auto-denuncio, che facciamo prima, così non serve neppure che spendano soldi pubblici per intercettarmi. Se si vuole amministrare un Comune bisogna eccome farsi sentire, figuriamoci se poi è grande quanto Padova. Altro che indagini e bloccare i lavori, Sergio Giordani e Diego Bonavina sono degli eroi: lavorano per il bene della loro città, e quindi bisogna far loro i complimenti»: queste le dichiarazioni di Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, sulla questione-Euganeo.