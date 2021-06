Aereo caduto a Padova, Giordani: «Poteva essere un vero disastro»

Queste le dichiarazioni rilasciate dal sindaco Sergio Giordani in merito all'incidente aereo di sabato in via Sorio: «L’incidente di sabato è un fatto grave che non va sottovalutato. Esprimo cordoglio e vicinanza ai cari della persona che purtroppo è mancata e vicinanza anche ai residenti del quartiere che hanno vissuto momenti di grande paura e apprensione. Già così è una tragedia, ma poteva essere un vero disastro se fossero state coinvolte abitazioni o se il velivolo fosse piombato nella strada che è molto trafficata. Un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine intervenute, ai sanitari e agli assessori Micalizzi e Bonavina presenti da subito sul luogo e coi quali mi sono tenuto in costante contatto. Ora serve attendere con fiducia gli esiti dell’inchiesta della Magistratura e le indagini svolte dall’Agenzia Nazionale Sicurezza Volo. Va ricordato che l’aeroporto Allegri è un aeroporto sanitario di primo livello nonché la sede del Suem, capisco ovviamente anche le preoccupazioni e seguirò con la massima attenzione l’evolversi dei fatti in un costante confronto con le autorità preposte e con le Istituzioni locali».