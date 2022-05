Tre incontri e un "pentalogo" da risolvere: l'iniziativa di Appe con i candidati sindaco

L’Appe - Associazione Provinciale Pubblici Esercizi, in qualità di associazione di categoria maggiormente rappresentativa sia in ambito comunale che provinciale delle aziende di somministrazione di alimenti e bevande, porta all’attenzione dei candidati a sindaco di Padova quelle che sono le richieste della categoria.

Incontri

L’Associazione dei baristi e ristoratori punta l’indice su accesso alla Città, sui plateatici, sui costi e sul governo della “movida”, redigendo un vero e proprio menù da sottoporre ai candidati. «Non si tratta - afferma il Presidente Appe Erminio Alajmo - di lamentele o richieste fini a sé stesse. Su ogni aspetto toccato, evidenziamo le criticità attualmente in essere e definiamo una proposta che possa risolvere i problemi». Sono cinque le domande alle quali i candidati sono chiamati a rispondere fin da prima del voto, come conferma Alajmo: «Gli esercenti vogliono conoscere la linea che sarà seguita dalla futura Amministrazione, su argomenti che, per noi, sono di vitale importanza, soprattutto in un momento di ripartenza dopo oltre due anni drammatici». Tre candidati potranno esporre la loro linea di pensiero direttamente agli esercenti, nel corso di una mattinata di incontri organizzata da Appe, che si terrà venerdì 20 maggio, a partire dalle ore 11 con la presenza del candidato Francesco Peghin, per proseguire alle ore 11.45 con il candidato Sergio Giordani e concludersi alle ore 12.30 con la candidata Francesca Gislon. «Sono i tre candidati - conferma Alajmo - che alla data dell’ultima riunione del Comitato Direttivo Appe avevano avanzato proposta di incontrarci. Daremo comunque spazio a tutti - prosegue il Presidente - evidenziando le risposte che riceveremo, anche dagli altri candidati, sui nostri mezzi di comunicazione».

"Pentalogo"

Il “pentalogo” APPE sarà anche uno strumento di monitoraggio sull’attuazione del programma che sarà portato avanti dal futuro primo cittadino di Padova. «Gli impegni che raccoglieremo - conclude Alajmo - ci serviranno poi per tenere “il fiato sul collo” del prossimo Sindaco, che dovrà darsi da fare per rispettare le promesse fatte in campagna elettorale». Ecco i cinque punti che interessano i pubblici esercizi.

Accesso alla città. Per una città turistica quale Padova vuole qualificarsi (e diventare sempre di più) è fondamentale garantire un accesso rapido, sicuro, efficiente ed economico al centro storico, intendendo per “accesso” sia la disponibilità di mezzi pubblici, ma anche la garanzia, per chi si muove con mezzo privato, di un percorso stradale di avvicinamento chiaro, che confluisca in un sistema di parcheggi adeguato. È anche importante, a nostro avviso, che la zona a traffico limitato venga modulata sulla base delle effettive esigenze delle persone che, frequentando il centro cittadino, contribuiscono ad animarlo e a mantenere vive le attività commerciali. Chiediamo di conoscere la posizione del candidato sul futuro del parcheggio “Prandina” e della ZTL cittadina. Proponiamo che siano valorizzati i parcheggi già presenti, rendendoli gratuiti in orario serale. Proponiamo inoltre l’allungamento, almeno in determinati giorni della settimana, dell’orario di funzionamento del metrobus dalle attuali ore 23.30 almeno alle ore 01.00.

Chiediamo che i candidati alla carica di Sindaco del Comune di Padova prendano posizione su questi temi, motivando la loro risposta.