Elezioni Vigonza, il candidato sindaco Gianmaria Boscaro incontra Luca Zaia

Ospite speciale a Vigonza: in vista delle elezioni, infatti, il governatore del Veneto Luca Zaia ha incontrato il candidato del centrodestra e delle liste civiche, Gianmaria Boscaro nei pressi di Villa Bettanini, a Peraga.

Gianmaria Boscaro

Afferma Boscaro: «Rinnovamento significa guardare al futuro come ad un’opportunità. E per Vigonza le opportunità da cogliere sono molte. Abbiamo scelto questo luogo perché è uno dei punti attorno ai quali ricostruire il futuro della nostra Comunità. Con un polo sportivo e culturale per i giovani e le associazioni. Insieme si cresce, da soli si fatica persino camminare. Ecco perché Vigonza non può rimanere esclusa dai circuiti in cui si prendono le decisioni importanti, come è accaduto per troppi anni. Occorre iniziare a collaborare anche con tutti gli enti superiori, a partire dalla Regione, cosa che, purtroppo, non mai è stata fatta. Per questo mi fa particolarmente piacere che il nostro governatore sia venuto a trovarci, cogliendo l’occasione per un momento d’ascolto con i nostri cittadini». Aggiunge Zaia: «Ringrazio Gianmaria per essersi messo a disposizione. In lui ho sentito un candidato sindaco che non parla male degli altri, ma ha un progetto e una visione. E che, soprattutto, dimostra di avere a cuore i problemi dei cittadini: l’ho capito quando mi ha parlato del caso di un anziano con il deambulatore, bloccato in casa che aspetta da anni l’asfaltatura di un marciapiede dissestato. Ai cittadini di Vigonza dico: la Regione c’è sempre e con ogni sindaco, ma discutere e confrontarci con una persona disponibile e sensibile Gianmaria sarà molto facile».