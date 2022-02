Innocenti: «Stombiniamo l'Alicorno e facciamoci i Navigli padovani. L'Appiani come l'Arena di Verona»

Navigli alla milanese e Appiani come l'Arena di Verona. Questa l'idea per la zona attorno al vecchio stadio e Prato della Valle di Lorenzo Innocenti, Pietro Loteni e Gianmarco Donato, esponenti di 'TornaPadova', il neonato movimento politico che punta a partecipare anche alla prossima corsa elettorale. Ieri hanno presentato il piano agli ultras del Calcio Padova: «Abbiamo voluto presentare il progetto di riqualificazione e rilancio dell’Appiani e di tutta l’area che lo comprende a chi la maglia biancoscudata la sostiene sempre: i suoi tifosi - racconta Innocenti, che potrebbe essere il candidato sindaco del movimento civico - .Deve essere chiaro però che le persone intervenute oggi per ascoltare la proposta di TornaPadova lo hanno fatto a titolo puramente personale, non a nome di qualche gruppo organizzato. Le campagne elettorali sono terreno delicato e noi non vogliamo “appropriarci” di spazi politici con le solite logiche clientelari. Solo ci sembrava giusto presentare la nostra idea a chi allo stadio è di casa».

Da dove nasce

«Quello che più ci preme è sollevare un dibattito attorno a un bene storico della nostra città - prosegue Innocenti - .Quando è stato annunciato che la tribuna est sarebbe stata abbattuta non abbiamo sentito sollevarsi pubblicamente voci di protesta. Ma secondo noi di TornaPadova, per quello che l’Appiani ha rappresentato a livello sportivo per la città, è come se si fosse proposto di abbattere un tratto di mura antiche o un palazzo storico. L’idea che riteniamo vincente della nostra proposta è il fatto di non limitarsi a un intervento singolo – la sola tribuna est – come avviene di solito in questi casi e come infatti si è verificato in passato con la gradinata ovest. Noi proponiamo il rilancio dell’intera area che va dal Foro Boario al Bastione Santa Croce. Secondo noi questo pezzo di città deve essere complessivamente trasformato: oggi è un’area di transito, molto trascurata e con qualche bivacco pomeridiano e notturno, specie sopra ai bastioni. Per noi deve invece diventare un polo commerciale e sociale alternativo alle piazze».

Il progetto

«Con TornaPadova ci immaginiamo un’area in cui possano essere concentrate attività commerciali, sportive e culturali e magari distrarre un po’ della “movida” notturna di cui i residenti di Piazza dei Signori e dintorni tanto si lamentano - spiega Innocenti - .A Padova esistono oggi sedi di spettacoli o molto piccole. L’Appiani, con una capienza limitata ma sostanziosa potrebbe andare a colmare questa lacuna. Qui siamo abbastanza distanti dall’abitato e, con una vigilanza bene organizzata in caso di eventi serali, si può pensare di farlo diventare la nostra Arena di Verona, con eventi musicali e teatrali durante la bella stagione, mentre l’inverno potrebbe ospitare incontri sportivi: pensiamo ad esempio alla nazionale di rugby, alle partite di cartello del Petrarca, che non creano tipicamente problemi di ordine pubblico. A livello di trasporti, d’altra parte, l’area è servitissima, con il grande parcheggio del Foro Boario e la fermata del tram di Prato della Valle a duecento metri».

I fondi e Nereo Rocco

«Certo, per realizzare una visione tanto ambiziosa non basta un terrapieno al posto della tribuna est: ci vuole un progetto di qualità, anche esteticamente accattivante. In presenza di un progetto serio e di ampio respiro siamo convinti che si riuscirebbe a creare una connessione pubblico-privato, che è ormai la chiave dello sviluppo urbano di ogni grande città. Di fronte alla tribuna si potrebbe poi ricavare lo spazio per una piazzetta, mentre negli spazi del sotto tribuna potrebbero essere inseriti degli angoli commerciali. La nuova piazzetta potrebbe poi contenere una bella statua, magari dedicata a un gigante dello sport padovano: el Paròn, Nereo Rocco».

Stombinamento

«Ancora, quella che oggi è una semplice strada di transito, via 58° Fanteria – che appunto passa di fronte alla tribuna est – potrebbe diventare i nostri “Navigli”, con lo stombinamento del canale Alicorno, che scorre oggi sottoterra, andando ad alimentare il canaletto che circonda l’Isola Memmia di Prato della Valle - spiega l'architetto Pietro Loteni - .Abbiamo visionato piante e immagini d’epoca (il canale è stato lasciato libero di scorrere in superficie sino agli anni Cinquanta, ndr) e sappiamo che strada e canale (certo ridotto rispetto al passato) possano convivere. Dunque la strada rimarrebbe e, a fianco, le scorrerebbe il naviglio, con percorso ciclo-pedonale alberato. Già così, con il fiume che arriva sino in Prato della Valle, quest’area sarebbe completamente diversa».