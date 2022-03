Innocenti: «La piastra di via Zize sia aperta a tutti e non solo agli studenti»

Una delegazione di TornaPadova, il neonato movimento politico che ha come leader e candidato sindaco Lorenzo Innocenti, ha incontrato oggi 3 marzo i residenti dell’Arcella, di fronte alla Scuola elementare Leopardi, di via Zize. Affianco della scuola infatti esiste una piastra di cemento, recintata e con accesso indipendente rispetto al complesso scolastico. Questa viene utilizzata oggi dai soli studenti dell’istituto, per l’educazione fisica, durante gli orari di lezione, restando invece chiusa e non sfruttata per il resto del tempo. «Alcuni residenti dell’area ci hanno contattato, portando alla nostra attenzione questa opportunità. Noi siamo per offrire spazi di socialità e formazione ai nostri giovani, che devono fare più attività fisica possibile al pomeriggio - racconta Innocenti - .Questa piastra è perfetta per questo: è facilmente accessibile per chi abita in zona, è grande e potrebbe essere resa ancora migliore con pochi semplici tocchi: basterebbero delle porte da calcetto e dei canestri, e – se aperta al pubblico – diventerebbe subito un grande attrattore per i ragazzi del quartiere. L’accesso indipendente rispetto alla scuola la renderebbe in effetti utilizzabile anche al di fuori dell’orario scolastico e potrebbe essere aperta a tutta la comunità, specie ai giovani appunto, che hanno bisogno di più spazi di ritrovo e aggregazione. Luoghi sani, soprattutto, questa è la vera sfida. Assistiamo a tanti episodi di violenza, spaccio e consumo di stupefacenti fra i minori e lo sport può tanto aiutare a distoglierli da situazioni problematiche».