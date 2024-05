Innocenti attacca Peghin sull'astensione ma si dimentica del collega di Forza Italia, Roberto Moneta

Il dopo voto alla variante che autorizza il gruppo Alì a realizzare il suo nuovo hub in corso Svezia è alquanto agitato, quasi quanto le settimane che lo hanno preceduto. E sul voto al polo Alì di via Granze è intervienuto anche Lorenzo Innocenti, che alle scorse comunali si era condidato sindaco. Innocenti, che ora fa parte di Forza Italia, se la prende in particolare con il leader dell'opposizione, Francesco Peghin, per essersi astenuto e aver abbandonato l'aula prima del voto. Ma lo stesso ha fatto anche il consigliere Roberto Moneta, che milita nel suo stesso partito. Il consigliere forzista ha abbandonato l'aula prima ancora che cominciasse la discussione, Peghin invece ha partecipato fino alla dichiarazione di voto, a notte inoltrata.

«Personalmente sono favorevole al polo Alì e, in generale, dalla parte dell’attività imprenditoriale, come già dichiarato, ma trovo del tutto incoerente l’atteggiamento della maggioranza. Credo che la brutta figura in questa vicenda abbia compromesso e comprometterà ancora la possibilità di sviluppo appunto imprenditoriale a Padova, specie per quanto riguarda grandi aziende, specie in ambito tecnologico-innovativo», premette Innocenti.

Lorenzo Innocenti ha criticato Peghin per una questione che in qualche modo esula dalla questione dell'hub, la sua è una considerazione più generale, su come si fa opposizione: «A lasciarmi davvero perplesso, del resto, è l’atteggiamento della Lista Peghin. Non vedo alcuna ragione politica per cui il principale candidato alternativo a Giordani alle elezioni, capogruppo dell’attuale opposizione in Consiglio, si sia potuto prestare a fare da stampella a una maggioranza che la maggioranza non l’aveva più. Se Peghin davvero, come sostenuto in campagna elettorale, aveva una visione differente da quella del sindaco, avrebbe potuto e dovuto dimostrarlo nei fatti ieri notte. Forse, in realtà, non era così». Se il voto in merito alla delibera rischia di avere ripercussioni sulla maggioranza, si può dire lo stesso anche nell'opposizione dove anche lì sarà necessario un chiarimento tra le parti.