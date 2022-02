Innocenti: «Serve un biglietto unico Padova-Venezia. Verona arriva sempre prima di noi»

Venezia e Verona hanno stipulato un accordo che fa nascere il biglietto unico per i trasporti fra le due città. Da ieri, acquistando un unico biglietto ci si può muovere su tutti i mezzi pubblici di Verona (comprese le bici del bike sharing), prendere il treno per Venezia e, una volta lì, muoversi su tutti i mezzi pubblici della città, compresi i vaporetti. Tutto, appunto con un unico biglietto. A chiedere di replicare il progetto a Padova è il candidato sindaco di 'Torna Padova' Lorenzo Innocenti.

Padova

«Questo accordo unisce ancora di più le due città ormai guida del Veneto e penalizza invece clamorosamente Padova, rimasta fuori dall’accordo e che ancora una volta si fa scavalcare in corsia di sorpasso da Verona - dice Innocenti - .Verona che, a differenza nostra, sembra ormai aver colto in pieno il treno della smart city aperta all’esterno e che collabora attivamente con le altre realtà vicine, puntando sulla sinergia e non sulla miope competizione nel “cortile di casa».

Torna Padova

«Nel programma di TornaPadova, pubblicato a giugno scorso, c’è la proposta di un biglietto unico tra Padova e Venezia e, in generale, un forte indirizzo verso una unione vasta e strutturata nei confronti della città lagunare - rivela il candidato sindaco - .Padova e Venezia sono centri tra loro complementari e se oggi Padova è Padova e non Rovigo, Treviso o Belluno, lo dobbiamo proprio a tale vicinanza, che nel tempo ha rappresentato il maggiore propulsore a livello economico e culturale, per il nostro territorio. Quello che ci sembra evidente, purtroppo, è che questa amministrazione, come quella che l’ha preceduta, del resto, abbia una visione di Padova troppo introversa e che non riesca a cogliere lo spirito dei tempi che stiamo vivendo. Siamo troppo isolati. Sento gli altri candidati parlare di Padova “capitale del nordest” o addirittura “capitale europea”, ma non basta dirlo perché si realizzi e soprattutto non bastano i miliardi del Pnrr a risolvere tutti i problemi. Serve saperli spendere, serve capire dove è importante investire, soprattutto. Investiamo sull’innovazione e sulla mobilità, esterna ed interna, come prima cosa. Partendo dal biglietto unico, perché no? - chiude Innocenti - Venezia è un catalizzatore naturale di interesse turistico, economico e commerciale e dista appena venti minuti dalla nostra stazione dei treni».