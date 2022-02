Innocenti: «Basta cariche politiche nelle consulte di quartiere»

«Le consulte di quartiere non devono essere composte da cariche politiche, ma dai residenti». Il candidato sindaco di 'TornaPadova' Lorenzo Innocenti e la referente di quartiere del gruppo Rossella Salvan, hanno incontrato oggi 21 febbraio Stefano Battel, ill rappresentante di un comitato di residenti di Pontevigodarzere. Da qui parte il tour dei quartieri del neonato movimento politico. «Pontevigodarzere è un quartiere che ci interessa molto - spiega Innocenti - .Innanzitutto perché è stato dimenticato per tanti anni e poi perché è posto in posizione strategica a livello infrastrutturale e rappresenta dunque una grande opportunità di rilancio per Padova».

Ex Pilli

«Dopo aver letto della proposta dell’amministrazione di creare un bosco urbano sull’area ex Pilli e la replica di questo comitato di residenti che si diceva contraria, siamo andati ad ascoltare le ragioni dei cittadini prosegue il candidato sindaco - .Fino a pochi mesi fa anche noi eravamo nella loro condizione: semplici padovani che facevano proposte, mentre oggi siamo un movimento politico che si propone di amministrare la città. Quello che non è cambiato è il nostro approccio ai temi: no ai discorsi ideologici e agli “atti di forza”, sì al dialogo con chi il quartiere lo vive quotidianamente. Ogni via, ogni strada è diversa dalle altre e bisogna dunque trovare un abito cucito su misura per ogni problema, senza calare grandi progetti dall’alto».

I residenti

«Quello che i residenti qui chiedono da tempo è che lo spazio verde che sorge a lato del supermercato Alì, a ridosso dell’abitato, diventi un giardino di quartiere. In quella posizione sarebbe facilmente raggiungibile e darebbe dunque soddisfazione a tutti i residenti, oltre a consegnare finalmente a Pontevigodarzere uno spazio di socialità e incontro che qui davvero manca - spiega Innocenti - .La proposta dell’amministrazione non convince i residenti, perché l’area ex Pilli è più grande, è vero, ma più difficile da raggiungere per chi abita aldiqua della via, con la strada e i binari del tram da attraversare. Sono anni che i residenti del quartiere si battono per questo giardino e tra l’altro sono riusciti di recente a far bonificare l’area, che era diventata una discarica abusiva. Ora chiedono di essere ascoltati, proponendo all’amministrazione un intervento rapido e risolutivo, senza cadere come al solito nella trappola dei grandi progetti, lanciati in pompa magna e giustificati di solito da posizioni ideologiche o logiche elettoralistiche. Il progetto di giardino nello spazio adiacente al supermercato esiste da tempo, si tratta solo di trovare la volontà politica di portarlo a compimento e con TornaPadova vogliamo dare voce e sostegno a questa battaglia, per un ecologismo pratico, non demagogico».

Consulte

«Troviamo importante dare risposte rapide ai padovani e far così crescere la fiducia nella politica. E per questo sarebbe importante anche rivedere il sistema delle consulte di quartiere, perché le nomine dei rappresentanti non siano più politiche, ma decise direttamente e democraticamente dai residenti. Solo così si può pensare che la consulta faccia gli interessi dei cittadini in modo trasparente» chiude Lorenzo Innocenti.