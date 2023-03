Innocenti ospite di De Berti: «Biglietto unico trasporti Padova-Venezia è una possibilità concreta»

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro fra la Vicepresidente della Regione Veneto, Elisa De Berti, e l’ex candidato sindaco di TornaPadova, Lorenzo Innocenti. L’incontro è stato richiesto da Innocenti e ha avuto come oggetto l’ipotesi di biglietto unico per i trasporti fra Padova, Venezia e Verona, sull’esempio di quanto già realizzato sull’asse Verona-Venezia.

Innocenti

Innocenti: «Con TornaPadova, durante la campagna per le ultime elezioni amministrative cittadine, ci eravamo molto interessati all’eventualità di un biglietto unico per i trasporti fra Padova, Venezia e Verona, estendendo dunque al nostro territorio la soluzione ad oggi sperimentata sulle sole Verona e Venezia. Il biglietto infatti prevede la possibilità per chi visita Verona di utilizzarne tutti i mezzi pubblici – comprese le bici in condivisione – di salire poi in treno e fare lo stesso con tutti i mezzi pubblici di Venezia – compresi i vaporetti. È un sistema molto conveniente e incentiva i turisti a visitare anche la città scaligera, senza fermarsi soltanto a Venezia. Personalmente vedo nella cooperazione fra Verona, Padova e Venezia l’obiettivo a cui tendere da un punto di vista turistico-culturale, fattore indispensabile per lanciare il Veneto come eccellenza assoluta nel panorama europeo».

De Berti

«La Vicepresidente De Berti, che regge l’assessorato regionale alla mobilità, ha cautamente aperto a questa soluzione, dicendo che l’anno circa di sperimentazione ormai trascorso abbia fornito dati molto utili riguardo alla domanda di questo servizio e che una sua estensione ad altri territori è auspicabile e in fase di studio. Abbiamo poi chiesto se il collegamento fra la stazione ferroviaria di Padova e l’aeroporto Marco Polo di Venezia diverrà davvero realtà come da annunci e l’assessore ha risposto che il cronogramma predisposto da Rfi prevede la conclusione dei lavori prima dell'inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026»