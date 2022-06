Innocenti dichiara l'amore per Padova con una dedica scritta sul Liston

Alle prime luci dell'alba di oggi 10 giugno Padova si è svegliata con una scritta a caratteri cubitali sul selciato del Listòn, cuore del centro storico. La scritta, tracciata per terra con gesso bianco, recita: “Amor padovàn” ed è opera del candidato sindaco di TornaPadova, Lorenzo Innocenti e alcuni attivisti del gruppo: «Questo è l’ultimo giorno di campagna elettorale e abbiamo voluto celebrarlo con un gesto alla nostra maniera, una dichiarazione d’amore alla città» spiega Innocenti, che si è contraddistinto sicuramente per originalità in questi mesi rispetto a tutti gli altri candidati.

Campagna sottotono

«Quella che si chiude è stata una campagna un po’ sottotono, che noi di TornaPadova abbiamo cercato di movimentare con qualche azione vivace, perché la politica per noi è passione ed energia, desiderio di cambiare attivamente le cose, in meglio - evidenzia Innocenti - .Oggi abbiamo fatto la parte dei “madonnari”, proprio qui sul Listòn che è il cuore pulsante del centro storico. Quando ero bimbo vedevo tanti di loro esibirsi in questo stesso punto, disegnando sul selciato le loro opere ed era una cosa che mi affascinava moltissimo. I fiumi, l’Altino, l’Appiani, il Gattamelata, in questa campagna abbiamo messo tutta la nostra memoria storica di padovani doc, tutto l’attaccamento per la città. Sia per le cose che purtroppo non ci sono più e che vorremmo far tornare, sia per quelle che ci piacerebbe portare per la prima volta».