Flash mob al Treves di Innocenti e Torna Padova: «Va reso più accessibile»

La lista civica TornaPadova ha dato vita nella mattina di sabato 14 maggio ad un flash mob goliardico per il rilancio del Parco Treves. Il candidato sindaco, Lorenzo Innocenti, con alcuni candidati consiglieri, sostenitori e tanti bambini, ha posato con un maxi orologio, per chiedere una estensione degli orari di aperura del giardino pubblico, aperto solo poche ore al giorno e anche per questo sconosciuto a tanti padovani. «Il Parco Treves è un polmone verde in pieno centro storico e un luogo con un valore storico e architettonico immenso. Secondo noi andrebbe valorizzato e non trascurato invece come è stato fatto in questi anni - sostiene Innocenti - .Una prima innovazione positiva è un ampliamento degli orari. Siamo venuti qui oggi con un mega orologio proprio per chiedere più tempo per il Treves. Il lunedì il parco è sempre chiuso, durante la brutta stagione rimane aperto due sole ore al giorno, mentre l’estate apre due ore al mattino e tre al pomeriggio».

La proposta

«Tenere aperto più spesso e più a lungo il parco è un obiettivo raggiungibile e per fare questo non ci vogliono milioni - evidenzia Innocenti - .Si potrebbero mutuare dei modelli risultati vincenti in altri quartieri, come alla Guizza, dove il Parco dei Salici viene custodito a turno dagli stessi residenti che si sono offerti volontari. Ci sono tante associazioni che hanno a cuore questo luogo e loro pure andrebbero contattate e coinvolte nel progetto. In alternativa – o in aggiunta – potrebbero poi essere coinvolti gli studenti o i tirocinanti della facoltà di Ingegneria Edile-Architettura della nostra Università, certo particolarmente interessati allo studio del luogo. Un altro problema è legato poi agli accessi. Ad oggi l’unico ingresso attivo è quello da Porta Pontecorvo, di per sé poco visibile, nascosto in fondo a un vialetto e per nulla segnalato. L’accesso al lato opposto, quello dalla parte nord, che dà su via Battisti, andrebbe pure aperto ed evidenziato con cartellonista adeguata».

Gli accessi

«Ulteriore innovazione utile sarebbe di aprire poi un terzo accesso, sul lato est, confinante con l’ospedale. Questo darebbe la possibilità ai degenti e ai loro familiari di passeggiare per il parco e renderlo così vivo e vissuto. Avere un luogo tanto bello, aperto tutto il giorno, in cui passeggiare e meditare sarebbe un plus incredibile per il nostro policlinico - chiude il candidato sindaco - .Infine, una cura maggiore. Tanti effetti voluti dallo Jappelli non sono visibili oggi, perché la vegetazione è stata lasciata crescere senza riguardo e così, per esempio, si è persa la vista mozzafiato del Santo che dovrebbe spuntare come dalle acque del fiume, ma che è tutta nascosta dalle fronde invece. Piccole attenzioni che ridarebbe pure dignità a un luogo identitario e prezioso per la nostra storia cittadina».