Innocenti: «Ora si dialoghi con la vera Lega, quella di Zaia e Giorgetti»

Lorenzo Innocenti, candidato sindaco alle scorse amministrative con la lista civica TornaPadova, dopo aver annunciato nelle scorse settimane il proprio appoggio personale al progetto politico Renew Europe di Renzi e Calenda, esprime un giudizio sull’esito elettorale. «L’aspetto positivo è che a breve ci sarà un governo in carica con una maggioranza chiara, che potrà prendere in mano le istanze più urgenti per il Paese, dalle bollette in giù. Avendo una maggioranza tanto netta poi tale governo si troverà a dover rendere conto del proprio operato, dunque mi aspetto scelte ponderate e non “di pancia”. Sulla tenuta democratica e sul posizionamento internazionale del Paese francamente non vedo pericoli. Sarà importante però mandare subito segnali chiari e rassicuranti all’estero riguardo alla linea che l’Italia vorrà tenere. Piaccia o no viviamo in un mondo interconnesso, in cui il giudizio dei mercati può pesare decine di miliardi in più o in meno nel bilancio di uno Stato ad ogni manovra».

Atlantismo e aborto

«Nessun tentennamento sulla linea atlantista ed europeista dunque, tanto nelle dichiarazioni quanto nella pratica. Giusto invece andare a far valere l’interesse nazionale, ad esempio sulla revisione del trattato di Dublino che regola l’immigrazione e sul tetto al prezzo del gas - prosegue Innocenti - In sede diplomatica però, non su Twitter. Attenzione anche sul tema dei diritti. Da cattolico dico che sull’aborto, ad esempio, sarebbe controproducente pensare a leggi restrittive. Giusto invece aumentare il sostegno a quelle ragazze e quelle donne che sono indecise se proseguire o meno la gravidanza e, più in generale, a chi fa figli già da giovane. Va creata una cultura pro-vita, per cui sia perfettamente normale e sostenibile avere e crescere dei bambini. Ma a questo non si arriva a colpi di decreti legge».

Renew Europe

«Il progetto Renew Europe è una bella occasione per attrarre moderati, riformisti, giovani, tutte quelle persone che sono stanche della stanca retorica del destra/sinistra, ma vogliono semplicemente che l’Italia sfrutti il suo potenziale e risolva le debolezze negli approvvigionamenti energetici, nella giustizia, nell’immobilismo politico, nel ruolo del Meridione. La base di partenza è buona - chiude Innocenti - e a Padova il gruppo si affermato come terzo partito, dopo Fdi e Pd. La sfida vera ora sarà seguitare ad attrarre chi non si riconosce più né in una Forza Italia rimasta ferma a vent’anni fa, né in un Pd troppo sbilanciato a sinistra. E poi trovare un canale di dialogo costruttivo con la Lega vera, quella istituzionale e produttivista. Quella di Zaia, Giorgetti e Fedriga per intenderci».