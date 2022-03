Innocenti: «Battelli sui fiumi padovani per spostarsi come a Venezia»

«Per TornaPadova la riscoperta dei simboli storici padovani è fondamentale. Padova è storicamente una città d'acqua, anche se nel tempo ha finito per dimenticarselo. Quello che noi proponiamo è di riscoprire questa identità». Il candidato sindaco di TornaPadova, Lorenzo Innocenti, ha organizzato un incontro in barca con alcuni sostenitori, per promuovere il tema della fluvialità. Partenza dalle Porte Contarine a bordo di un bragozzo e giro sino al Ponte dei Graissi, per poi tornare indietro.

La proposta

«Una proposta in cui crediamo moltissimo è quella di introdurre, in determinati tratti di fiume, dei battelli in stile veneziano, che si dedichino al trasporto passeggeri. Per ragioni turistiche, sì, ma non solo: anche per offrire ai padovani una alternativa ulteriore all’automobile - spiega Innocenti - .Un tratto possibile è quello Camin-Porte Contarine, che viaggiando a 8 nodi è percorribile in 20 minuti. Altra possibilità: Bassanello-Specola, che alla stessa velocità richiede 15 minuti. In automobile, fra traffico e semafori, coprire lo stesso tragitto in un tempo tanto breve è del tutto impensabile, specie nell'ora di punta, specie considerando che l’auto va poi parcheggiata. E senza tenere conto dei costi».

L'opportunità

«Una opportunità sia dal punto di vista turistico che di mobilità sostenibile e di riscoperta delle eccellenze del nostro territorio - prosegue Innocenti - .L’avvio di un simile sistema di trasporto pubblico, oltre a distogliere traffico su gomma dalle strade, trasmetterebbe poi all'esterno l'immagine di una città che, riscoprendo la propria identità e le proprie tradizioni, guarda avanti, facendo magari da esempio per altre città europee. Invece di essere sempre noi a ispirarci agli altri. E va detto che l’Unione Europea sta spingendo moltissimo nel promuovere proprio i trasporti fluviali. Dunque ci sarebbe tutto il filone dei finanziamenti UE da considerare e a cui affidarsi. In Germania esiste ad esempio uno sviluppatissimo sistema di porti fluviali, che genera indotto economico per tutto il territorio. Cosa che si potrebbe benissimo replicare anche qui».

Investimenti

«Certo, andranno fatti degli investimenti: i canali hanno bisogno di cura e manutenzione, vanno scavati e dragati. Sono cose che comunque andrebbero fatte, per evitare alluvioni ad esempio - chiude il candidato sindaco di 'TornaPadova' - .Un progetto simile a quello che noi proponiamo venne provato parecchio tempo fa dall'amministrazione Destro, ma subito abbandonato perché si scoprì in quel caso che i canali andavano dragati, che ci voleva manutenzione, cosa che evidentemente non era stata prevista al principio. Noi crediamo che l’investimento sia contenuto e che davvero valga la pena di essere portato avanti. Vedere Padova dall’acqua è un’esperienza straordinaria che tutti i padovani dovrebbero provare. E i fiumi possono essere una grande risorsa economica, turistica, naturale e di mobilità per Padova».