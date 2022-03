Innocenti: «A Torre un hub di innovazione per i giovani under 35»

Continua il toru nei quartieri del candidato sindaco di TornaPadova, Lorenzo Innocenti. Oggi 25 marzo è stato a Torre, per una visita al locale circolo di tennis (tra i principali luoghi di aggregazione dell’area) e un incontro con alcuni residenti. «Siamo stati a Torre, quartiere molto bello e particolare, con delle ricchezze artistiche da valorizzare e far conoscere, come la bella chiesa di San Michele Arcangelo e il piccolo e affascinante oratorio Gaudio - racconta - .Eppure quest’area della città è troppo poco vivace ed è stata davvero dimenticata dalle ultime amministrazioni. Parlando oggi con i residenti questa nostra impressione ci è stata confermata».

Moria di attività

«Da segnalare in particolare la progressiva e sintomatica scomparsa qui attività commerciali e addirittura l'assenza di negozi di alimentari - prosegue il candidato di 'TornaPadova' - .Dopo aver incontrato alcuni residenti e dei membri del circolo sportivo, abbiamo visitato l'ex area commerciale del quartiere, in via Madonna del Rosario: una piazzetta in cui sopravvive oggi soltanto una farmacia. Si tratta di un ampio pieno di locali chiusi e abbandonati, che potrebbe diventare invece il nuovo cuore pulsante dell'intero quartiere se si decidesse di andare in tale direzione. Non occorrono chissà quali investimenti pubblici, né mega-progetti di lunghissima realizzazione».

La proposta

«La nostra proposta è quella di avviare qui una collaborazione pubblico-privato per attrarre attività innovative, magari gestite da giovani under 35, laboratori artigianali, botteghe alimentari a chilometro zero - dice Innocenti - Come? Un modo sarebbe di istituire un bando, garantendo a chi risponda ai requisiti sopra indicati di installare qui la propria attività godendo di una esenzione dalle tasse comunali per un periodo definito, ad esempio di cinque anni. Sarebbe un bell’incentivo e la spesa per il Comune sarebbe decisamente limitata, soprattutto in rapporto ai benefici che tutta la collettività ne riceverebbe. In tale maniera al posto di un’area abbandonata al degrado verrebbe a crearsi un distretto innovativo, formato da imprese giovani e dinamiche, capaci di fare rete fra loro e ridare vita a tutto il quartiere».

Sicurezza

«A Torre non ci sono particolari problemi di sicurezza e la linea di trasporto pubblica (autobus numero 22, ndr) che passa qui collega abbastanza bene il quartiere al resto della città - chiude Innocenti - .Ci sono molte belle case e tanto verde. Ciò che manca è appunto la vivacità che hanno altri quartieri. Allora su questo dobbiamo lavorare bene. Chi amministra una città deve avere chiaro in mente che la cooperazione fra pubblico e privato è in assoluto la chiave decisiva dello sviluppo delle città moderne. Non occorre inventarsi nulla: il pubblico può e deve semplicemente creare le condizioni perché il mercato privato funzioni nella maniera migliore».