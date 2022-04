Una golf car come sede elettorale, Innocenti: «Cambiamo le regole del gioco»

Il candidato sindaco di TornaPadova, Lorenzo Innocenti, ha presentato martedì 12 aprile la sede elettorale “mobile” del suo movimento civico. Non si tratterà dunque del classico punto elettorale fisso, ma di una golf car elettrica che permetterà agli attivisti del gruppo di spostarsi e raggiungere tutti i quartieri della città.

La sede mobile

«Papa Francesco parla da anni di una “Chiesa in uscita”, che vada a proporsi alle persone. Quell’immagine ci è piaciuta e allora abbiamo pensato a una “politica in uscita” - ha spiegato Innocenti - Da un lato, non avendo grandi finanziatori alle spalle, non possiamo permetterci di spendere migliaia di euro per una sede fisica. Dall’altro con TornaPadova proponiamo l’idea di una città dinamica, non statica e dunque questa della “sede mobile” ci è parsa una metafora calzante per descrivere questo nostro approccio. Siamo giovani e abbiamo tanta energia, non ci piace la solita politica che nel migliore dei casi si limita a gestire l’ordinario. Per amministrare bene una città grande e complessa come Padova occorrono competenza, visione e capacità di adattamento ad un mondo che cambia. Noi crediamo di avere tutte e tre queste caratteristiche e trascorreremo questi ultimi due mesi di campagna elettorale a portare questo messaggio ai padovani, anche a quelli più disillusi e meno interessati, che pensano che “tanto non cambia mai nulla”. Noi stiamo cercando - sottolinea - di cambiare le regole del gioco, con un gruppo slegato per davvero dai partiti e non condizionato da approcci ideologici tradizionali e arrugginiti. La nostra è una campagna vivace e crediamo di impatto: abbiamo volato su Padova con un aereo per richiamare il bisogno di uno sguardo lungo da parte di chi amministra. Con questa golf car ci muoveremo lungo tutti i quartieri. Ce ne sono tanti di trascurati e in difficoltà, centro storico compreso. C’è bisogno di conoscerli e girarli tutti. Una cosa che con TornaPadova stiamo facendo ormai da quasi un anno e che grazie a questo mezzo innovativo potremo proseguire».