Lorenzo Innocenti va nel Terzo Polo e spinge Renzi e Calenda

Lorenzo Innocenti, candidato sindaco a Padova alle scorse amministrative, con la lista civica TornaPadova, decide di esporsi in vista delle elezioni politiche di settembre, a sostegno del neonato “terzo polo” di Renzi e Calenda: «La politica nazionale è una passione oltre che materia di studio, occupandomi nella vita di relazioni internazionali, a livello accademico. Da analista devo dire che l’anno e mezzo di governo Draghi è stato ciò che serviva al Paese per ritrovare stabilità e slancio interni e autorevolezza internazionale. La sua caduta è stata invece un momento buio, che ha esposto l’Italia a debolezza in un momento di grave turbolenza e difficoltà a livello globale. In più ha di fatto annullato il ruolo dei moderati sullo scenario politico nazionale, dato l’appiattimento di Forza Italia sulle posizioni della Lega e il contemporaneo spostamento del Pd verso la sinistra radicale».

Italia Viva

«Personalmente vedo dunque nel nuovo polo di centro una grande occasione per dare infine rappresentanza a chi, come me, ha una sensibilità cattolica e liberale e non riesce a riconoscersi né in una destra populista né in una sinistra ideologica. Ho deciso quindi di dare una mano a questo progetto, in particolare a Italia Viva, che oggi può sembrare la parte debole dell’alleanza, ma che è guidata da un politico di talento come Matteo Renzi - evidenzia Innocenti - .Renzi che potrà anche risultare antipatico a molti, ma che non si può negare sia bravo, preparato, dotato di una visione. Del resto fu proprio lui a portare Draghi a Palazzo Chigi. La mia è un’adesione di principio, di cuore e di testa, dato che non mi candiderò. È la speranza che finalmente nel nostro Paese possa prendere forma e rilievo una piattaforma che parli di temi e riforme, di sviluppo, famiglia, Europa, senza perdersi dietro etichette demagogiche e ormai superate di destra e sinistra».

Torna Padova

«Perché si possa procedere lungo questa strada credo che l’obiettivo di breve termine debba essere ottenere un risultato soddisfacente alle urne, il 25 settembre. Così da gettare un seme forte, consentendo a questo progetto di crescere dopo le elezioni e ottenere forza propria, senza doversi accontentare della sola luce riflessa dei suoi due leader attuali, Renzi e Calenda. Tutto questo impegno, logicamente - chiude Lorenzo Innocenti - riguarda me e non TornaPadova, che è nato come un contenitore libero dai partiti nazionali e concentrato sui temi locali. E che tale dovrà rimanere»