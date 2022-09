Inquinamento, Bano: «Provvedimenti senza senso e poco realizzabili, è una follia»

«Secondo me questi provvedimenti sono poco realizzabili, per essere elegante»: Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, lascia anzitempo la riunione del tavolo tecnico zonale in Provincia sulle domeniche ecologiche, in palese disaccordo. Lo fa dopo aver dichiarato il suo voto contrario, e prima di andarsene da piazza Bardella attacca: «Ce l'ho con tutti i provvedimenti: pensare che la Provincia entri in casa della gente a dire che deve tenere riscaldamento a 18 gradi lo trovo vergognoso, la considero un'ingerenza non consona. Non so chi è il genio che partorisce queste idee, anzi lo so ma preferisco lasciar perdere... Penso che la Provincia si debba occupare di cose più importanti, non certo di andare a spiare dal buco della serratura per vedere cosa fanno i cittadini. E poi, chi è che va a controllare? Questa è pura follia: io capisco il pensiero, che è quello di inquinare meno, ma non è con questi provvedimenti senza senso che si risolvono i problemi».