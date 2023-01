Insediate tutte le consulte di quartiere, Benciolini: «Dopo il Covid, c'era grande attesa»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insediate tutte le consulte di quartiere. Ieri 24 gennaio sono terminate le prime riunioni di tutte e 10 le consulte, a cui ha partecipato l'assessora al decentramento, Francesca Benciolini: «Erano molto attese, perché al di là delle elezioni, dal 2020 purtroppo il loro lavoro è andato via via diminuendo a causa del Covid - racconta l'assessora - .Quindi ho trovato molto entusiasmo, una grande voglia di partecipazione e tantissimi giovani». Le consulte saranno composte in totale da 160 persone: 100 di maggioranza e 60 di minoranza.