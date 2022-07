Installati i nuovi impianti di video-sorveglianza: quattro telecamere fuori da scuola

.Sono state installate le quattro telecamere previste nel Progetto Ministeriale "Scuole Sicure 2021-2022" che riguarda interventi finalizzati al rafforzamento delle iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti negli Istituti Scolastici della Città di Selvazzano Dentro.

Prefettura

«Dopo l'incontro avvenuto in Prefettura nello scorso autunno – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – per la sottoscrizione tra il Prefetto Raffaele Grassi e i Sindaci di Abano Terme, Cittadella, Selvazzano Dentro e Vigonza di un Protocollo d’Intesa volto a regolare i reciproci impegni in relazione all’attuazione del Progetto del Ministero dell’Interno denominato “Scuole Sicure 2021-2022”, a Selvazzano Dentro sono state avviate una serie di iniziative rivolte al contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti nelle scuole del territorio con il coinvolgimento dei ragazzi e delle loro famiglie. Si è deciso di intervenire nelle tre scuole secondarie di primo grado, un tempo definite “scuole medie” e nel liceo scientifico e linguistico statale appartenenti al nostro territorio dove sono stati installati i nuovi impianti di Videosorveglianza per tenere sotto controllo e prevenire il fenomeno dell’uso ed abuso di sostanze stupefacenti sempre più diffuso, purtroppo, tra i giovanissimi».

Telecamere

«Le quattro telecamere ottenute con i contributi ministeriali sono state installate – aggiunge l’Assessore alla Sicurezza e agli Impianti di Videosorveglianza Giacomo Rodighiero – davanti alle scuole secondarie di primo grado (le medie) e il liceo. Due all’Istituto Comprensivo Selvazzano 1 "Tomaso Albinoni" una delle due telecamere di fronte alla Scuola secondaria di primo grado “Tomaso Albinoni” di Tencarola, un’altra davanti alla Scuola secondaria di primo grado “Tomaso Albinoni” di Caselle e una telecamera di fronte all’ingresso della Scuola secondaria di primo grado “Melchiorre Cesarotti” di Selvazzano e una è stata destinata al Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Galileo Galilei», a Caselle. Un importante progetto a tutela della sicurezza e della salute dei Cittadini, adulti e minori. Le telecamere sono collegate alla centrale operativa del Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest tramite una rete radio dedicata, inoltre le informazioni verranno registrate e conservate per un termine di sette giorni a disposizione delle Forze di Polizia che ne facciano richiesta. Contemporaneamente è stata già installata una parte della specifica cartellonistica multilingue inerente la videosorveglianza che sarà integrata con un congruo numero di tabelle per rendere ancora più incisiva l'azione preventiva delle videocamere. Ringraziamo il Comandante del Consorzio di Polizia Municipale Enrico Maran per aver coordinato il lavoro di individuazione delle aree idonee per l'installazione ed i collegamenti alla Centrale Operativa Consortile».