Gli intellettuali "mollano" Giordani e scelgono la sinistra di Lendaro

Annunciano pubblicamente che voteranno Luca Lendaro. Una scelta di campo collettiva, precisa, motivata. Trentatre intellettuali, professionisti, esponenti della società civile e di lotte significative nel campo ambientale e sociale, sono i primi sottoscrittori di un appello che sollecita il voto al giovane candidato sindaco della sinistra: «Siamo persuasi - come cittadini attivi ed elettori non passivi - che Luca Lendaro rappresenti fino in fondo la volontà di non accontentarsi più di Amministrazioni subalterne agli interessi privati». Tra loro, personaggi del calibro dell'ex presidente dell'Ordine degli Architetti, Giovanna Osti e molti docenti universitari

Lendaro

Il candidato sindaco commenta: «Sono felice di questo appello da parte di importanti esponenti ed intellettuali di questa città e con questo sento ancora di più la responsabilità di portare dentro le istituzioni la voce di chi in tutti questi anni la voce non l'ha avuta». Secondo i firmatari dell’appello, Padova ha bisogno di opzioni radicali per cambiare davvero la città: «La salute e il reddito per ciascuno, liberi saperi e aggregazioni, la difesa costituzionale della cittadinanza, una città finalmente non più ostaggio di cemento, inquinamento, “green business” ecco perché quello per Luca Lendaro “si dimostra di conseguenza il voto utile, costruttivo, sostenibile». Il più giovane candidato sindaco riceve così un forte sostegno da una variegata quanto qualificata rappresentanza di mondi sociali uniti nel constatare come: “la nostra città ha bisogno di essere finalmente liberata da lobby, salotti, consorterie, poteri paralleli e dagli “eletti” senza consenso”.

L'appello



Il più giovane candidato sindaco, insieme agli interpreti di un altro futuro per Padova, è la vera buona notizia delle Comunali. Siamo persuasi - come cittadini attivi ed elettori non passivi - che Luca Lendaro rappresenti fino in fondo la volontà di non accontentarsi più di Amministrazioni subalterne agli interessi privati. Il suo profilo offre una svolta radicale nella tutela dei beni comuni, dei diritti fondamentali, dell’eco-sistema, dell’accoglienza. Ognuno di noi è approdato alla stessa scelta: sostenere Luca Lendaro, frutto dello spazio sociale e politico di alternativa che a Padova mancava da troppo tempo. Tutti manifestiamo un’identica consapevolezza: la nostra città ha bisogno di essere finalmente liberata da lobby, salotti, consorterie, poteri paralleli e dagli “eletti” senza consenso.

Per tutti noi, opzioni insindacabili rimangono - sempre e comunque - la salute e il reddito per ciascuno, liberi saperi e aggregazioni, la difesa costituzionale della cittadinanza, una città finalmente non più ostaggio di cemento, inquinamento, “green business”. Quello per Luca Lendaro si dimostra di conseguenza il voto utile, costruttivo, sostenibile. Facciamo appello anche a quanti si sono spesso astenuti perché stanchi di turarsi il naso. Fa’ la cosa giusta, vota Luca Lendaro.

Le firmatarie e i firmatari

Alfredo Aloi, insegnante

Gianni Belloni, giornalista

Maurizio Borsatto, medico

Patrizia Corrà, medico del lavoro

Alisa Del Re, studiosa senior, Università Padova

Diego Di Masi, pedagogista, Università di Torino

Annalisa Di Maso, consulente orientamento al lavoro

Maria Dodaro, sociologa, Università di Padova

Andrea Gambillara, sindacalista

Ferruccio Gambino, sociologo, Università di Padova

Massimo Gruarin, dirigente in pensione

Davide Gualerzi, economista, Università Padova

Francesco Eugenio Iannuzzi, sociologo, Università di Venezia

Luca Illetterati, filosofo, Università di Padova

Patrizia Longo, medico di famiglia

Nicola Lovisatti, ingegnere

Ernesto Milanesi, giornalista

Antonino Morvillo, chimico, Università di Padova

Michele Morvillo, ingegnere, Cern di Ginevra

Giovanna Osti, architetta

Lorenza Perini, ricercatrice, Università di Padova

Auretta Pini, attivista ambientalista

Salvatore Pugliese, insegnante

Devi Sacchetto, sociologo, Università Padova

Silvana Sartori, attivista Acqua Bene Comune e No Quarta Linea inceneritore Padova

Gianni Sbrogiò, attivista Acqua Bene Comune e NO Quarta linea inceneritore Padova

Francesco Spagna, antropologo, Università di Padova

Alessio Surian, pedagogista, Università di Padova

Gianni Tamino, già parlamentare europeo e docente Università di Padova

Spartaco Vitiello, documentarista scientifico didattico

Bruno Zanatta, insegnante

Franco Zecchinato, agricoltore biologico

Emanuele Zinato, critico letterario, Università di Pado