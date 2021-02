Alle 19 e 30 si è conclusa la riunione del Cosp con Sindaco, Prefetto e Questore. Il primo cittadino, con una nota, conferma che non è prevista nessuna novità dal punto di vista delle restrizioni anti Covid e che il fine settimana in centro si svolgerà come quelli precedenti. Questo vuol dire che sono confermati i sensi unici pedonali negli orari stabiliti. C'è un'unica novità e riguarda l'Isola Memmia, in Prato della Valle.

Giordani

«In vista del fine settimana entrante, di concerto con con il comitato ordine e sicurezza presieduto dal Prefetto, abbiamo valutato - ha spiegato il Sindaco Sergio Giordani - di confermare tutte le misure proposte negli ultimi due fine settimana. Queste infatti, pur dentro le disposizioni e le libertà di movimento previste e consentite dal Governo e dalla Regione Veneto, ci hanno permesso di contenere situazioni di particolare criticità lungo l’asse di Via Roma».

Isola Memmia

Infine la novità: «In aggiunta a tali misure, valutata la situazione di forte affollamento stanziale riscontrato in loco, sarà interdetto dalle 14 alle 22 di sabato e domenica l’accesso all’Isola Memmia. Tale provvedimento - ha precisato il primo cittadino - sarà predisposto con mia ordinanza per motivi sanitari e lo firmerò domani. Rinnovo l’invito ai padovani alla massima prudenza, i contagi sono in crescita e combattiamo con un nemico subdolo che richiede l’attenzione massima e il buon senso di tutti».