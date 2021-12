Interrogazione al Ministero sul caso Bonollo - Conselve

«Ingiusto chiedere sacrifici ai cittadini per contenere l’inquinamento dell’aria se poi si chiudono gli occhi su quello che fanno le aziende». Con questa premessa, Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 Stelle, ha portato in parlamento il caso della distilleria Bonollo di Conselve, chiedendo al ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio di disporre verifiche, anche tramite il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, per accertare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica legate all'attività dell'azienda e per definire una disciplina più stringente relativa alle valutazioni di impatto ambientale delle attività industriali insalubri, soprattutto se in prossimità di centri cittadini.

Conselve

«Sono anni — fa sapere Businarolo — che i cittadini di Conselve fanno notare le esalazioni maleodoranti della Bonollo nonché la presenza di sostanze traccianti inquinanti e di sversamenti di liquami nei terreni confinanti. E l'inquinamento non è solo ambientale ma anche acustico, a causa delle emissioni rumorose persistenti. È ora di dare loro una risposta: l'azienda si trova vicino a zone residenziali e, inoltre, è già stata accertata la presenza di sostanze come metanolo e alcol etilico, che lo Iarc, l'agenzia internazionale per la ricerca contro il cancro dell'Oms, classifica tra le sostanze cancerogene del primo gruppo». Businarolo conclude con un'osservazione: «Il territorio comunale di Conselve, come del resto molti altri dell'area padana si trova nella zona massima di criticità per la presenza di Pm10, con una densità emissiva pari a 20 tonnellate all'anno per chilometro quadrato. In queste settimane si chiedono sforzi a molti cittadini che, in certi casi, hanno dovuto lasciare la propria auto a casa. Bisogna esigere il rispetto delle regole da parte di tutti. I veneti si ricordano benissimo quanto è accaduto con i Pfas: la lezione che abbiamo imparato è che non si può girare la testa dall'altra parte e intervenire anni dopo: non esistono lasciapassare quando di mezzo c'è il rispetto dell'ambiente e la tutela della salute».