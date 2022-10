Irpef, Giordani: «La Regione vuole reintrodurla? Penso che faremo qualcosa anche noi»

La Regione Veneto vuole reintrodurla. A Padova, invece, c'è già. Ma potrebbe essere ritoccata: intervenuto a “Tutto Mattino”, programma di TeleNordEst, il sindaco Sergio Giordani ha parlato della possibilità di modificare l'addizionale Irpef, che per il 2022 era già stata confermata nella misura dello 0,7% con soglia di esenzione fino a 15mila euro.

Irpef

A riportare la notizia è il "Corriere del Veneto", che spiega come a inizio trasmissione Giordani abbia parlato dei problemi del caro-bollette, che attanagliano anche il Comune stesso: «Ci servono 25 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente per coprire i costi, ma questi soldi non ce li abbiamo e sapete che senza di questi non possiamo chiudere il bilancio del 2023, dunque mi aspetto un contributo economico dal nuovo Governo, che deve aiutarci anche per garantire l'erogazione dei servizi essenziali a chi ne ha bisogno perché altrimenti siamo veramente in difficoltà. Pensate poi ai pensionati, alle famiglie con un reddito basso e alle imprese, piccole o grandi che siano: altro che il Covid, stavolta è anche peggio della pandemia». A precisa domanda sull'intenzione della Regione di reintrodurre l'imposta sul reddito delle persone fisiche (tolta dall'allora Governatore Gianfranco Galan nel 2009), Giordani risponde: «Secondo me è giusto, e penso proprio che faremo qualcosa anche noi: so bene che è antipopolare, però toccare i redditi più alti con l'Irpef per aiutare le persone più fragili lo trovo in questo momento abbastanza corretto. Questa è una mia opinione personale, non ne abbiamo ancora parlato a livello di Consiglio o di Giunta comunale, ma credo sia doveroso ricavare dei soldi per dare una mano a chi ha problemi».