L'istat incorona Padova regina delle piste ciclabili. Micalizzi: «Cresceremo ancora»

Previsti diciassette nuovi interventi per circa 20 km di nuove piste ciclabili entro il 2024. Lo ha annunciato il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Andrea Micalizzi, commentando quanto riportato da Istat. I dati che l'ente ha reso pubblici risalgono al 2018, da allora molto altro è stato fatto tanto che il comune di Padova ha rafforzato la sua posizione in questo senso. I Km di piste ciclabili a Padova erano nel 2018, 169 (dato a chi fa riferimento la classifica istat) fino ad arrivare a 178 nel 2022. A questi si aggiungono 14km di corsie ciclabili (Bike Lane). «Il dato della classifica restituisce un impegno concreto che da anni la Città indirizza per la mobilità sostenibile. Un impegno - sottolinea il vice sindaco Andrea Micalizzi - che per noi non è solo uno slogan, ma una pratica quotidiana che ci porta in vetta alla classifica nazione. Con la stessa concretezza proseguiamo in questa direzione, per questo da oggi e per il prossimo biennio abbiamo a Bilancio 12 milioni già stanziati in questa direzione. È il segno anche di una città che non si ferma nemmeno in piena crisi economica e nelle ristrettezze di bilancio: la crisi economica ha infatti impoverito i nostri bilanci, ma non ci arrendiamo: tutte queste risorse investite non gravano sulle casse del Comune e quindi sulle tasche dei Padovani, ma attingono dai bandi che l’Europa e lo Stato hanno promosso in questi anni dalla pandemia in poi. Anche per questo Padova non solo è la prima città in Italia per piste ciclabili in relazione al territorio, ma siamo anche primi in termini di investimenti per opere pubbliche. La capacità degli uffici e dell’Amministrazione di agganciare finanziamenti ci permette di continuare nell’azione di rilancio della città, della mobilità e della qualità dello spazio pubblico. Non sono semplicemente piste ciclabili ma interventi di riqualificazione della viabilità e delle nostre strade che danno più spazio a pedoni e biciclette, migliorano la sicurezza delle strade riducendo il rischio di incidenti, rimuovono barriere architettoniche, migliorano gli attraversamenti pedonali, il decoro delle strade e l’illuminazione pubblica rigorosamente a Led. In uno slogan: più sostenibilità, più sicurezza e migliore accessibilità».

PISTE IN PROGRAMA DA OGGI AI PROSSIMI DUE ANNI (interventi già finanziati e alcuni già iniziati in queste settimane):

Sarpi Zancan Bronzetti: 2 Km

Volturno Milazzo Cernaia: 1,5km

Chiesanuova Vicenza: 3Km

Sorio Dei Colli: 3Km

Paleocapa + ponte Paleocapa: 0,4Km

Goito + passerella: 1,5Km

58mo Fanteria: 0,4Km

Bruno Manzoni Stoppato: 1,5KM

Facciolati: 2Km

Giglio Induno: 0,5Km

Lago Dolfin: 0,8Km

Plebiscito: 0,7Km

Ca’ Panosso 0,8Km

Dell’Orna: 0,5Km

Canestrini: 0,6Km

Rocco: 0,5km

Maroncelli: 0,2km