Inchiesta Euganeo, Ivo Rossi: «Opera inutile per compiacere gli ultras. Pretendono di dettare leggi»

La vicenda dello stadio Euganeo terrà banco ancora per molto tempo e ovviamente ha rappresentato una battuta d'arresto per l'amministrazione. Prevedibile la reazione dell'opposizione, ma le critiche stavolta arrivano anche da esponenti politici vicini alla giunta Giordani. A partire dagli ex sindaci Flavio Zanonato e Ivo Rossi, che se la prendono anche con gli ultras.

Ivo Rossi

«Una brutta storia. Per un’opera inutile, che ha eliminato la pista di atletica - scrive l'ex sindaco Rossi sulla sua pagina Facebook - .Un' opera esteticamente brutta, definito alternativamente un condominio o un forno a micro onde, perché ha alterato l’equilibrio delle curve e delle tribune rispetto al campo di gioco, mantenendo la stessa distanza e lontananza dal campo per i tifosi normali. Un’opera fatta per compiacere una piccolissima parte di tifosi, quegli ultras che come a San Siro e in tante altre città, pretendono di dettare le leggi. Le loro leggi».

Zanonato

Rispondendo al post di Ivo Rossi, Flavio Zanonato sentenzia: «Il nostro stadio, prima dell’attuale deturpamento, non era brutto. Realizzata la copertura, migliorate le curve collegate tra di loro, con l’illuminazione nuova, si presentava come uno stadio dignitoso. Se qualcuno la pensa diversamente è invitato a vedere gli stadi di Vicenza, Verona e Venezia. Si trattava inoltre del più grande impianto sportivo per atletica leggera del Nord Italia. Oggi questo è stato perso per quel mostro che ha fatto perdere ogni proporzione ogni senso al complesso sportivo»