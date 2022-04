Izzo e l'ex barista dell'Arcella corrono con il centrodestra di Peghin

Francesco Peghin cala altri due candidati, Giovanni Izzo e Giuliano Taddeolini. «Hanno aderito al grande progetto civico che cambierà il volto di Padova rendendola una città moderna, innovativa, internazionale. Porteranno un contributo specifico sullo sport e sulla sucurezza» dice il candidato di centrodestra.

Taddeolini

Taddeolini, 57 anni, nato a Brescia e padovano d'adozione, ha gestito per molto tempo un locale all’Arcella, diventato punto di riferimento e di incontro per i residenti. Una decina di anni fa con il suo socio Giorgio ha deciso di lasciare l’Arcella e dal 2010 hanno aperto il Bar Piano Terra in Viale Codalunga, dove Peghin ha lanciato la sua campagna elettorale. «Voglio che Padova torni a essere una città sicura dov'è bello vivere e abitare, per questo - spiega Taddeolini - mi candido con Francesco Peghin. Abbiamo deciso di tenere aperto solo in orario d’ufficio il locale perché di sera quest’area nei pressi della stazione è a dir poco pericolosa. Anche tante banche hanno lasciato la zona. Manca un vero controllo del territorio e non c'è decoro urbano. A Padova non molti anni fa si stava bene, si poteva uscire a fare una camminata senza paura, le famiglie passeggiavano tranquillamente anche la sera. Quando racconto che all’Arcella i bambini venivano a prendersi il gelato con gli amici alle dieci di sera e gli anziani venivano a bere l’amaro dopo cena, la gente non ci crede. Adesso già al tramonto la città ai svuota. Dobbiamo riappropriarci delle piazze dei quartieri e dobbiamo riscoprire la socialità». In realtà all'Arcella si continua ad uscire la sera, a mangiare gelati e a bere amari anche fino a tardi. Con e senza famiglia. Basta fare un giro in piazzetta Buonarroti, in viale Arcella e in molte altre zone del quartiere molto frequentati.

Izzo

Giovanni Izzo invece è sposato con due figli, napoletano di nascita, ma padovano d'adozione, sottufficiale dell'aeronautica militare, vive nella città del Santo dal 1986. «Conosco molto bene Francesco - spiega Izzo - lo stimo sia come sportivo sia come persona. È un uomo che arriva sempre alla meta. Non si arrende mai. Con perseveranza raggiunge sempre il traguardo. È un uomo di valore e di valori. Apprezzo l'entusiasmo che mette in ogni cosa che fa e sono certo sarà un sindaco di impatto per la nostra città. Piccole azioni quotidiane - sottolinea - possono rendere migliore la vita a tante persone. E poi bisogna promuovere già nelle scuole, tra i ragazzi, la cultura dell' accoglienza facendo capire che la diversità può diventare una ricchezza per la società perché nessuno deve rimanere indietro.