Formaggio mette in imbarazzo Fratelli d'Italia, Soranzo: «Esternazioni fuori luogo, lontane dai nostri valori»

«Ritengo assolutamente fuori luogo ed estranee al pensiero, alla convinzione e ai valori di Fratelli d’Italia le esternazioni del collega Joe Formaggio. Confermo che nel nostro Partito sentimenti, atteggiamenti o comportamenti razzisti non trovano spazio alcuno: il rispetto, la correttezza e la serietà devono sempre prevalere, tanto più da parte di chi ricopre ruoli istituzionali. Nessuno può permettersi di discriminare, tanto meno sulla base del colore della pelle. Le persone vanno giudicate per la loro correttezza e per il loro rispetto, mai per altro!». Il capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d'Italia Enoch Soranzo ancora una volta si è trovato suo malgrado sotto una tempesta causata dall'ex sindaco di Albettone. Le gravi affermazioni rilasciate da Joe Formaggio durante il talk show Focus in onda su Rete Veneta non potevano che scatenare un putiferio. «Voglio vedere la maggioranza dei cittadini veneti di pelle bianca. Posso dirlo o no? E anche la gente la pensa così», ha detto convinto in diretta. Solo dopo che è scoppiato il caos mediatico Formaggio ha fatto dietrofront con una inversione a "U" su doppia striscia continua. «Il razzismo è un'espressione indegna e disumana, da contrastare con ogni mezzo e da condannare senza se e senza ma. Il colore della pelle per me infatti non è e non può essere un fattore di discriminazione», ha commentato ore dopo lo stesso Formaggio.

Non poteva mancare l'autodifesa all'insegna del fraintendimento, anzi del contesto non preso in considerazione. Un ritornello già sentito tutte le volte che scoppiano casi di questo tipo: «Il mio era un ragionamento provocatorio che voleva mettere al centro la questione dell'immigrazione clandestina. Un ragionamento che, estrapolato dal contesto - come si faceva appunto notare - in cui è stato pronunciato, ha assunto un significato che non era quello che volevo esprimere». Formaggio però, redarguito dalla segreteria del partito, quella romana, ha abbozzato delle scuse: «Non cerco giustificazioni: ho sbagliato e mi pento di frasi che non mi appartengono e non rispecchiano il mio pensiero e quello del mio partito». Soranzo che con Formaggio ha avuto già qualche precedente, visti quelli dell'ex sindaco di Albettone in realtà, ha voluto sottolineare una certa distanza: «Ci battiamo contro l’immigrazione clandestina, per la legalità, per la difesa della nostra cultura e per gli interessi nazionali, ma tutto questo niente ha a che vedere con il colore della pelle e il razzismo», ha affermato il capogruppo in consiglio regionale.

Quelli di Formaggio, visto che non è la prima volta e neppure la seconda volta che gli capita, non possono essere definite gaffes o scivoloni. Sarebbe troppo comodo e su una cosa seria come il razzismo non si può scherzare. E' stato anche condannato per istigazione al razzismo , ma di esternazioni fuori luogo se ne contano a bizzeffe. Nella fattispecie in trasmissione si parlava di immigrazione e Formaggio ha tra le altre cose detto che non c'è bisogno di immigrati e che sono solo un costo quando basta dare un occhio a un qualsiasi cantiere dei tanti sparsi in tutta la regione per vedere che la maggior parte dei lavoratori sono di provenienza straniera. Le imprese venete non fanno che ripetere che serve personale, che mancano lavoratori. Il consigliere regionale vicentino ha già rischiato di essere "dimesso" dal partito dopo la brutta vicenda delle molestie in consiglio comunale, ora è stato avviato un nuovo procedimento.