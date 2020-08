L'ing. Cristiano Cusin nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il benvenuto di Bui

Cambio della guardia alla guida del comando provinciale dei vigili del fuoco. A dargli il benvenuto il presidente della Provincia, Fabio Bui: «Ho incontrato presso la sede della Provincia di Padova l’ing. Cristiano Cusin, nuovo Comandante Provinciale dei Vigile del Fuoco di Padova. Insieme ai Vigili del Fuoco stiamo portando avanti diverse attività tra le quali voglio ricordare la realizzazione della nuova caserma di Este e l’intenso lavoro di messa in sicurezza dei nostri plessi scolastici. Il Comandante è padovano di nascita e rodigino di adozione. Ha conseguito la laurea in Ingegneria presso l’ateneo patavino ed è entrato nei Vigili del Fuoco nel 1990 dove ha maturato una grande esperienza ricoprendo incarichi importanti tra i quali il ruolo comandante e vice-comandante a Rovigo e Venezia, dirigente alla Direzione Centrale Emergenza per il controllo del rischio chimico e biologico e comandante a Ferrara, Mantova e Cremona fino ad arrivare a dirigere, lo scorso anno, l’ufficio soccorso della Toscana. I cittadini sono sempre stati molto vicini al corpo dei Vigili del Fuoco e siamo particolarmente orgogliosi che l’ingegner Cusin sia originario di Padova e qui si sia formato. A lui vanno i nostri auguri di buon lavoro».

