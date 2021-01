La Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in visita all'Hospice Pediatrico

La Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della festività dell'Epifania, ha voluto consegnare di persona ai bambini dell'Hospice Pediatrico di Padova, dei piccoli panettoni che sono arrivati anche in Pediatria. L'omaggio è stato riservato inoltre agli anziani di una RSA dell'ULSS 6 Euganea come segno di vicinanza.

Hospice Pediatrico

Nel corso della breve cerimonia tenutasi oggi alle 10.30 presso l'Hospice Pediatrico, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Daniele Donato, ha accolto la Presidente del Senato, ringraziandoLa per la Sua presenza in questa occasione. «In questo tempo difficile, che vede le festività svolgersi in un clima di solitudine e preoccupazione, tanti bambini, malati, persone anziane vivono la loro condizione di fragilità in maniera amplificata. È allora con il calore dei piccoli gesti che possiamo recuperare quell’abbraccio umano oggi precluso dalle restrizioni della pandemia», ha dichiarato la Casellati, Presidente del Senato. Alla consegna erano presenti, oltre al Dott. Donato, Franca Benini, direttore dell'Hospice Pediatrico, Liviana Da Dalt, direttore del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, Paolo Fortuna, direttore dei Servizi Socio Sanitari dell'ULSS 6 Euganea e Fabio Incastrini, presidente dell'RSA I.R.A. di Padova.