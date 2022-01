La sinistra padovana in piazza contro l'ipotesi di Silvio Berlusconi al Quirinale

Il mondo della sinistra padovana scende in piazza contro l'ipotesi di Silvio Berlusconi Presidente della Repubblica. Venerdì 21 gennaio, alle 18, tra piazzetta Sartori e via Matteotti, è prevista una manifestazione di protesta organizzata da Coalizione Civica, allla quale però prenderanno parte molti altri movimenti. Nonostante la sua candidatura sembra stia scemando nelle ultime ore, resta in piedi il suo nome per il Colle.

Il messaggio

«Raduniamoci tutte e tutti per dire che la sola proposta di eleggere Silvio Berlusconi presidente della Repubblica è un insulto alla nostra Costituzione nata dalla Resistenza, alle donne che ha sempre considerato solo oggetti, a tutte le persone oneste che pagano le tasse, a chiunque rispetti le istituzioni democratiche della nostra Repubblica – si legge nell'invito - .Sarebbe un attacco a tutte le donne e gli uomini che si riconoscono nei principi della libertà, della solidarietà, della giustizia sociale».

I partecipanti

Annunciata la presenza in piazza anche di Sinistra Italiana, Possibile, Giuristi Democratici, Associazione Lottodognimese, Pci, Anpi, Udu e Rete degli Studenti Medi.