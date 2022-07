La Turchia incontra Montegrotto Terme

La delegazione turca proveniente dalla Città di Adana, in Anatolia, è stata ricevuta dal Sindaco Riccardo Mortandello, dalla vicesindaca Betty Roetta, dai rappresentanti del consorzio Terme Colli Marketing e dal presidente del Gubioce Aldo Buja in municipio a Montegrotto Terme.

Scambio

Un incontro favorito e promosso dall’associazione Wigwam che nell’ambito di un progetto finanziato dall’Unione Europea europeo legato allo scambio culturale gastronomico tra regioni e città d’Europa. Nonostante, per l’appunto, il cuore del progetto riguardi lo scambio di ricette venete con quelle dell’Anatolia nel nome di Marco Polo, l’occasione è stata molto utile per aprire un canale anche con la città di Montegrotto Terme e la sua natura termale millenaria. I rappresentanti turchi, in particolar modo la referente delle agenzie di viaggio, sono rimasti molto colpiti non solamente dalla storia millenaria delle terme euganee ma anche dai benefici legati alla fangoterapia e all’utilizzo dell’acqua salsobromoiodica a fini terapeutici e e come elemento di salute preventiva.

Pur essendo molto difficoltosi i collegamenti tra la città di Adana e gli aeroporti italiani, a differenza dei voli che partono dalla capitale turca che si trova ad un’ora d’aereo da Adana, i rappresentanti turchi si sono comunque congedati con l’obiettivo di favorire uno scambio culturale e turistico tra la realtà sampietrina e quella di Adana che con poco meno di 2 milioni di abitanti rappresenta la quinta città più grande della Turchia.

Associazione Wigwam

«Nonostante le differenze storiche che contraddistinguono il popolo turco dagli europei – afferma il Sindaco Riccardo Mortandello – appare quanto mai opportuno costruire dei ponti con la realtà turca che per l’intera Unione Europea può rappresentare una cerniera tra l’Europa stessa e il medio oriente che possa fungere anche da cuscinetto rispetto alle evidenti differenze culturali di due mondi che volenti o nolenti devono dialogare. Ecco che l’aspetto gastronomico, al quale aggiungo anche quello enologico vista la grande storia di vini della Turchia e quella del nostro territorio, unito all’aspetto turistico possono rappresentare i primi passi per una conoscenza reciproca e per futuri scambi commerciali. Come Città di Montegrotto Terme crediamo molto nell’internazionalizzazione dei rapporti che permettono di creare opportunità di crescita e rivendicare la nostra identità e le nostra cultura millenaria. Un ringaziamento all'associazione Wigwam, guidata da Efrem Tassinato, per averci coinvolto in questo progetto che apre grandi prospettive di crescita».