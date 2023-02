Landini attacca Zaia: «Autonomia differenziata? Chi ci crede ha bisogno di uno bravo»

Non usa mezzi termini il segretario della CGIL, a Padova per il congresso nazionale, e inevitabilmente entra in rotta di collisione con il Presidente della Regione sul tema dell'autonomia differenziata: «Nel 2001 è già stato un grande errore intervenire sul titolo V, figuriamoci l'autonomia differenziata». Landini spiega perché il suo non è un "no" ideologico: «Già adesso il Paese è diviso, già ora non ci sono gli stessi diritti e gli stessi servizi. Sto parlando del diritto alla salute, all'istruzione... la nostra Costituzione dice che ci sono dei diritti che devono essere garantiti a tutti. Ma non è già così. Non c'è quindi bisogno che ogni territorio viva con le risorse che ha. La mia contrarietà parte dal fatto che già oggi come vanno le cose non va bene e andrebbero cambiate, ma non certo con l'autonomia differenziata. Questo aumenterebbe di certo le disaguaglianze, che già ci sono. Questo non fa bene a nessuno, è il Paese che deve avere una sua politica di sistema, non una provincia o una regione». Per non lasciare spazio a dubbi usa l'ironia ma di fatto attacca il Presidente della Regione, per rafforzare la sua idea su quella che è la grande battaglia di Luca Zaia, l'autonomia del Veneto. «Chi racconta e pensa che, di fronte a quanto sta succedendo nel mondo, ogni singola regione, provincia o comune, può risolversi i problemi in questo modo, ha bisogno di aiuto. Davvero, bisogna aiutare chi dice una cosa del genere, perché non sta bene», attacca Landini. «Siamo nel pieno di una guerra, si stanno ridefinendo gli equilibri geopolitici del mondo. Pensare che ogni singola regione possa risolversi da sola i suoi problemi, è una balla grande come una casa. E il Paese che ha bisogno di rafforzarsi, anche per poter avere un ruolo in Europa, che oggi non sta avendo».