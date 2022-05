Uil, rinnovati i membri aziendali: la nuova segretaria è Laura Catinella

Oggi 3 Maggio, si è tenuto presso la Sala Anziani di Palazzo Moroni il 6° Congresso Aziendale Uil-Fpl del Comune di Padova. Davanti a oltre 80 dipendenti tra iscritti e simpatizzanti (alcuni collegati on line), sono stati rinnovati i membri effettivi aziendali, la nuova segretaria aziendale, i delegati per il congresso provinciale che si terrà il giorno 13 maggio e i referenti delle varie aree professionali. Il nuovo segretario aziendale per la prima volta in assoluto è una donna, Laura Catinella, proposta proprio dal segretario uscente Francesco Scarpelli.

Catinella

Laura Catinella, che di recente è stata anche eletta rappresentante sindacale per la seconda volta consecutiva, lavora presso la segreteria dell'assessora all'ambiente Chiara Gallani e guiderà la nuova e rinnovata segreteria composta anche dal segretario organizzativo Lorenzo Benetti e da Piera Marcolongo, che lavorano rispettivamente nel Settore Polizia Locale e nei Servizi Scolastici. Tra gli obbiettivi della nuova segretaria sarà sicuramente il proseguimento del percorso già intrapreso inerente alle progressioni economiche orizzontali e verticali, maggiore attenzione al benessere lavorativo e organizzativo dei dipendenti, valorizzazione delle professionalità già presenti all'interno del Comune, maggiore attenzione circa la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Contratti

È stato fatto anche un passaggio su tematiche nazionali circa il mancato rinnovo contrattuale già scaduto al 31 dicembre del 2018, sulla riforma della Polizia Locale che risale al 1986, e sulle pensioni future che vedranno il taglio di circa il 30% rispetto all'ultimo stipendio dei dipendenti.