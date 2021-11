Laura Puppato in pole per la segreteria regionale del Partito Democratico

«La presentazione delle liste oggi (24 novembre, ndr) a Padova è il premio meritato dai tanti volontari che in questi pochi giorni hanno percorso avanti e indietro le province per provare a dare un senso a questo congresso, la loro dedizione mi ha commosso e ricaricato in vista della sfida che inizia ora per dare al Partito Democratco un progetto vero, pluriennale di crescita e riforma». Parola di Laura Puppato, appena depositate liste e firme presso la sede regionale che la rendono a tutti gli effetti candidata al prossimo congresso regionale.

Puppato

«C’è una dissacrante disarmonia tra il vertice del partito, concentrato nell’elaborazione di regolamenti asburgici e di candidature nate solo per garantire gli equilibri interni e che rimettono al centro i manovratori delle ultime disastrose elezioni regionali e la base che si è sollevata per dare un senso a questo congresso e offrire un'alternativa al popolo democratico - sottolinea la candidata - c'è chi in questo partito da troppo tempo fa i conti a tavolino, spostando carrarmatini come in un Risiko. Non posso non denunciare i tentativi di impedire la mia candidatura, la blindatura dei circoli, incastrati in un puzzle per garantire le diverse candidature regionale e provinciali, ma come da molti anni a questa parte, ancora una volta i calcoli fatti nelle segrete stanze sono risultati sbagliati. Per le tante persone che mi hanno chiamato e scritto, per chi si è reiscritto per sostenermi, ma anche per chi è sconfortato e disinteressato ho un messaggio semplice: la storia del Partito Democratco del Veneto non è un film trito e ritrito con sempre gli stessi attori, la storia del Partito Democratco siamo noi e abbiamo l'occasione di guardare avanti senza paura, con la fiducia che è arrivato il nostro momento per vincere in Veneto» ha concluso.