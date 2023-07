Lavori di pubblica utilità, il progetto entra nel vivo

Con l’inizio del mese di agosto entreranno in servizio i primi lavoratori che sono stati selezionati per lo svolgimento del progetto “Attivi ad Albignasego”, promosso dal Comune e finanziato dalla Regione Veneto. Il bando era rivolto a disoccupati over 30, con l’obiettivo di offrire una possibilità concreta di reinserimento nel mercato del lavoro a 15 cittadini del territorio. «Questo percorso di sei mesi – spiega Anna Franco, assessore alle Politiche Sociali – oltre a garantire un reddito a residenti nel nostro territorio temporaneamente senza un impiego, si propone proprio come un’esperienza progettata per accompagnare le persone a rientrare nel mercato del lavoro, attraverso l’affiancamento di orientatori e professionisti specializzati».

Nei giorni scorsi i destinatari del progetto – che stipulano con una Cooperativa partner del progetto un contratto a tempo determinato a part time per un periodo di sei mesi - sono stati coinvolti in un percorso di formazione e in una serie di incontri di orientamento. Alla fine del periodo lavorativo, che sarà occasione per “allenare” competenze spendibili sul mercato, è previsto un affiancamento nella ricerca attiva di un’occupazione. Fra le persone selezionate, 10 saranno impegnate come addetti alla manutenzione del verde, altre 5 come impiegati in diversi uffici comunali.

«Ad “Attivi ad Albignasego” – aggiunge il Sindaco Filippo Giacinti - si affianca inoltre il percorso che vede come destinatari i percettori del reddito di cittadinanza coinvolti in attività socialmente utili. Anche il nuovo Progetto Giovani, presentato nelle scorse settimane, guarda con attenzione ai temi dell’incontro fra domanda e offerta del mondo del lavoro, puntando su iniziative e metodologie innovative per aiutare i nostri ragazzi a orientarsi in un panorama che cambia molto rapidamente».