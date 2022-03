Verdi per l'Italia: «Lavori pubblici siano fatti rispettando l'ambiente e le tasche dei padovani»

«I lavori pubblici e l’uso anche dei mezzi devono sempre essere utilizzati con maggiore attenzione agli effetti sull’ambiente terrestre, atmosferico ed al rispetto delle aziende circostanti – dichiarano Domenico Minasola e Sebastiano Arcoraci dei Verdi per l’Italia - per evitare danni economici e eventuali maggiori spese per il Comune di Padova e non solo». Sembra emblematico, in questi giorni, il caso di via Piovese a Voltabarozzo, in cui dopo un recente primo cantiere per lavori propedeutici al tram e sistemazione dei sottoservizi fognari e del gas, segue un altro cantiere: «Rompe nuovamente l’asfalto circa negli stessi punti e sembra impedire – proseguono i due - la regolare apertura di una officina per moto a causa dell’invasività dei mezzi su proprietà privata e senza alcun preavviso da parte dei committenti. Asfaltare, sfondare o riscavare negli stessi punti già asfaltati da poco e tenere in moto un camion contribuisce notevolmente alle emissioni di gas di scarico nell’aria e nella estrema vicinanza di attività commerciali e ciò non appare un massimo rispetto della salute altrui e dell’ambiente, rendendo irrespirabile l’aria; senza considerare il maggiore consumo di bitume per l’asfalto nonché di altri materiali minerali e sostanze volatili».