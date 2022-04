«Combattiamo la disoccupazione con il "lavoro di cittadinanza"»: la proposta di Zoccarato

«Considero pretestuose e indecenti le critiche al Reddito di Cittadinanza perché dimostrano il fatto di non voler vedere la realtà. Il reddito di cittadinanza arriva dove deve arrivare per lenire situazioni di povertà, malattia e degrado. I casi di cronaca di cui ci è stato raccontato dimostravano più la fuffa che la truffa perché su oltre un milione e mezzo di percettori la stima dei truffatori è poco meno di 20.000. Negli stipendifici delle aziende partecipate si vedono sprechi peggiori e i partiti stanno muti»: inizia con queste parole combattive il ragionamento fatto da Chiara Zoccarato, candidata sindaco di Padova con la lista "Alternativa Padova".

Lavoro di cittadinanza

Prosegue Zoccarato: «Alternativa Padova vuole proporre ai cittadini di introdurre, ove possibile, una scelta in più, per coloro che possono e vogliono lavorare e non trovano occupazione nel mercato ad un salario dignitoso: un programma di lavoro di cittadinanza transitorio per garantire un reddito a chi l’ha perduto e per attivare servizi di pubblica utilità. Vogliamo combattere in tutti i modi lo spreco di risorse produttive e la perdita di dignità sociale che la disoccupazione involontaria crea. Il mercato ha dimostrato che non è in grado di creare l’occupazione necessaria, soprattutto in fase recessiva, e quindi dobbiamo intervenire con politiche pubbliche efficaci. Una città solidale e seria non può accettare che una parte dei propri cittadini, spesso i più giovani e i più deboli, soffrano la disoccupazione e lo sfruttamento. Si combatte così il lavoro nero, lo sfruttamento del lavoro gratuito, il decadimento delle capacità professionali, la perdita di coesione sociale, l’uso di alcol e droghe, la criminalità e la rabbia verso il bene comune. Il programma sarà stabilito su progetti specifici, che devono passare il vaglio dell’amministrazione, in cooperazione con i consigli di quartiere o le associazioni no-profit, legati alle esigenze locali e ai bisogni manifestati dai cittadini. Il lavoro di cittadinanza è un modo per riappropriarsi di uno spazio decisionale collettivo, per avviare attività necessarie per la comunità. Il lavoro è reddito, ma il vero reddito è il lavoro stesso, cioè i beni e i servizi reali che produce. Ridiamo valore al lavoro per avere lavoro di valore sociale ed economico. Presenteremo in incontri pubblici il lavoro di cittadinanza di Alternativa Padova durante la campagna elettorale».