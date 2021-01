Lazzarini (Lega): «Passo avanti per Centro Regionale Sla. Ok alla Camera alla mia mozione»

«L'approvazione alla Camera della mozione che ho proposto - dichiara l'onorevole della Lega Arianna Lazzarini - sulla Sla è un passo avanti anche per il Centro Regionale specializzato di Padova, un centro d'eccellenza istituito nel reparto di neurologia dell’Azienda Ospedaliera patavina dove l'Associazione Asla Onlus continua a fornire tutti i giorni un sostegno fondamentale ai pazienti e alle loro famiglie. Lo dico da cittadina, che ha vissuto anche personalmente in famiglia il dramma della Sla, ma anche da amministratrice locale e da sindaco: le testimonianze di queste persone sono estremamente significative, toccanti e preziose sul rapporto di simbiosi che si viene a creare con il malato, con i familiari, che nel tempo ne sostituiscono braccia, gambe e voce. A questi 'angeli invisibili', a fianco dei pazienti h24 per 365 giorni all'anno, vanno date risposte concrete e subito». La deputata è la prima firmataria della mozione del centrodestra sulla Sla approvata alla Camera.

Sla

«Al di là della soddisfazione personale, essendo stata promotrice sin dal 2009 da assessore provinciale ai Servizi sociali alla creazione di questo Centro, vigileremo - sottolinea Lazzarini - affinché ora il governo onori gli impegni assunti in Parlamento: sostenere e valorizzare i caregiver familiari, riconoscimento formale del loro ruolo e del loro valore sociale, congedi e indennità speciali fino al superamento definitivo dell'emergenza Covid, istituzione di un fondo specifico per i malati di Sla, semplificazione della burocrazia».