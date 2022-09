Lazzarini: «Pattuglia veneta della Lega pronta a farsi sentire a Roma»

«E' una rielezione che mi rende felice e che mi responsabilizza nel rappresentare il territorio che mi ha votato». All'indomani dell'elezione in extremis, la leghista Arianna Lazzarini festeggia la riconferma. La sindaca di Pozzonovo, che appena tre mesi fa aveva anche rivinto le elezioni con oltre il 70% delle preferenze, tornerà quindi a Roma: «Ho svolto una campagna elettorale girando molto, incontrando persone ed aziende e ho colto una grande richiesta di avere un rapporto diretto con le istituzioni e con il parlamento in particolare - dice Lazzarini - .Credo molto nel contatto con i cittadini, mi piace molto stare in mezzo alle persone. Il mio comune, Pozzonovo, è uno dei due comuni del Veneto in cui la Lega ha superato Fratelli d'Italia (l'altro è Borgoricco dove sindaco è Alberto Stefani, ndr) a conferma proprio del fatto che quando sei presente e sincera, le persone ti accordano fiducia. E' questo lo spirito che voglio riportare in Parlamento e che mi ha già caratterizzato nei cinque anni appena conclusi. Ora la pattuglia leghista veneta andrà a Roma a farsi sentire».